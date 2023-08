Wielki mecz polskich koszykarzy! Faworyt turnieju prekwalifikacyjnego pokonany

Polska pokonała Bośnię i Hercegowinę 85:76! To drugie zwycięstwo Biało-Czerwonych w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. We wcześniejszym poniedziałkowym spotkaniu tej grupy Portugalia pokonała Węgry 86:74 (22:21, 26:21, 19:23, 19:9).