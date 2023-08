Sparta Praga i FC Kopenhaga zmierzą się w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu padł remis, a zwycięzca dwumeczu może być potencjalnym rywalem Rakowa Częstochowa. Transmisja meczu Sparta Praga - FC Kopenhaga w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na kolejne starcia w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów! Tym razem na boisko w Pradze wyjdzie miejscowa Sparta i FC Kopenhaga. Oba zespoły mają duże nadzieje na występy w fazie grupowej elitarnego europejskiego pucharu, ale tylko jeden będzie mógł przejść do decydującej rundy kwalifikacji.

Sparta w tym roku pokazuje naprawdę ogromny potencjał. Wynik sparingu z Anderlechtem (6:0) mógł zwiastować dobry początek sezonu, ale chyba mało kto spodziewał się takiej serii w lidze, a przynajmniej w tak dobrym stylu. Zwycięstwa 5:2 czy 5:1 to dla Sparty już chleb powszedni, ale do pełni szczęścia brakuje tylko kampanii europejskiej, a to nie będzie łatwe.



FC Kopenhaga również nie może narzekać na brak dominacji na krajowym podwórku. Komplet punktów po czterech spotkaniach plasuje zawodników ze stolicy Danii na drugim miejscu w tabeli i zwiastuje rolę faworyta w tegorocznych rozgrywkach. I tu znów do pełni szczęścia brakuje gry w Europie, a żeby tak się wydarzyło, to trzeba pokonać prażan na ich własnym, trudnym terenie.



Wynik wtorkowego starcia jest kluczowy z perspektywy Rakowa Częstochowa. Jeśli częstochowianie awansują po dwumeczu z Arisem Limassol, to trafią właśnie na zwycięzcę starcia Sparta Praga - FC Kopenhaga.



Transmisja meczu Sparta Praga - FC Kopenhaga w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 18:50.

PI, Polsat Sport