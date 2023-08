Enea MVP 7. kolejki: Vismane nagrodzona tytułem!

Zwycięstwo KUBALA z "Wojskowymi" w ostatniej kolejce LOTTO SuperLIGI zapewniało im udział w grudniowym FINAL FOUR. Wygrana 5:1 to w dużej mierze zasługa dobrze dysponowanej tego dnia Danieli Vismane. Łotyszka w singlu stoczyła dramatyczną batalię z Ginę Feistel, wygrywając po super tie-breaku 6:0, 3:6, 10-7. Równie zacięty był pojedynek deblowy z jej udziałem. W parze z Martą Leśniak rozegrały epicki pojedynek z teamem gospodarzy Feistel/Piestrzyńska. W emocjonującej końcówce to zawodniczki z Ustronia zachowały więcej zimnej krwi, zwyciężając 6:4, 6:7(1), 11-9, a tym samym walnie przyczyniając się do triumfu swojej ekipy. Kapituła Konkursowa doceniła odporność psychiczną 23-letniej tenisistki, która w decydujących momentach obu meczów wykazała się opanowaniem oraz żelazną dyscypliną na korcie.

Vismane ma na swoim koncie trzy triumfy singlowe oraz pięć w grze podwójnej w turniejach z cyklu ITF. Od kilku lat reprezentuje swój kraj w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King (dawny Fed Cup). W 2018 roku awansowała do ćwierćfinału juniorskiego Australian Open. W rankingu WTA najwyżej notowana była na pozycji 228. w singlu i 208. w grze podwójnej.



Laureatka Enea MVP 7. kolejki to jedna z bardziej zapracowanych uczestniczek tegorocznej edycji LOTTO SuperLIGI. Od początku sezonu rozegrała 6 meczów singlowych, z których 4 rozstrzygnęła na swoją korzyść. W grze podwójnej legitymuje się bilansem 4-1, a w mikście 0-2.



Nagrodę Enea MVP LOTTO SuperLIGI przyznaje Kapituła w składzie:



Danuta Dmowska-Andrzejuk - prezes zarządu SuperLIGA S.A.

Artur Bochenek - wiceprezes zarządu SuperLIGA S.A.

Grzegorz Wójcik - komisarz SuperLIGI

MVP (od angielskiego Most Valuable Player) to formuła przyznawania nagrody dla Najbardziej Wartościowego Zawodnika.

