Hitowe starcie na FEN 48. Trudno wskazać faworyta

Już w najbliższy piątek odbędzie się gala FEN 48 w Jastrzębiu-Zdroju. W walce wieczoru zobaczymy niezwykle ciekawie zapowiadające się starcie w limicie kategorii półciężkiej. Marcin Wójcik (17-8, 9 KO, 6 Sub) skrzyżuje rękawice z Adamem Wieczorkiem (11-2, 4 KO, 6 Sub). Jak wyglądały drogi obu zawodników do tego pojedynku?