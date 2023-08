Kibic Lecha zrobił to na stadionie Legii! To hit Internetu (ZDJĘCIE)

O znanym poznańskim artyście graffiti ukrywającym się pod pseudonimem "Kawu" znowu zrobiło się głośno za sprawą jego nowego malowidła, które postanowił stworzyć na obiekcie warszawskiej Legii. To nic innego jak znana bajkowa postać Koziołek Matołek. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dzieło zostanie szybko zamalowane.

"Kawu" to znany artysta-grafficiarz nie tylko w Wielkopolsce. Jego dzieła można spotkać w całym kraju, a nawet zagranicą. Kilka miesięcy temu zrobiło się o nim głośno za sprawą malowidła, jakie zostawił na stadionie we Florencji, gdzie Lech Poznań rywalizował w ćwierćfianle Ligi Konferencji. Media donosiły wówczas, że artystę mogą spotkać za to kłopoty, ponieważ obiekt Fiorentiny znajduje się pod ochroną UNESCO.

"Kawu" swoimi wyczynami chwali się w mediach społecznościowych. Gdy Lech rywalizował na Litwie w ramach eliminacji Ligi Konferencji, również i na tamtejszym obiekcie można było zauważyć postać koziołka odzianego w barwy "Kolejorza". Artysta postanowił jednak pójść krok dalej i podobne malowidło umieścić na stadionie... Legii Warszawa.

Grafficiarz umieścił zdjęcie na którym widać bajkowego Koziołka Matołka na ścianie popularnej "Żylety", czyli trybuny, gdzie w trakcie meczów Legii przebywają jej najwięksi fani. Spotkało się to ze sporym poruszeniem w mediach społecznościowych i falą komentarzy. W większości przypadków zostało to odebrane jako tzw. trolling.

Jak dowiedzieliśmy się, warszawianie nie będą mogli jednak zbyt długo "cieszyć się" dziełem artysty, ponieważ szybko podjęto decyzję o jego zamalowaniu, aby uniknąć ewentualnych dewastacji ze strony fanów "Wojskowych".

A jak w ogóle doszło do tego, że "Kawu" namalował koziołka na obiekcie Legii? Tutaj trudno akurat obwiniać klub, ponieważ na stadionie odbywają się imprezy organizowane przez zewnętrzne podmioty. Niedawno miał tam miejsce piknik rodzinny, a przecież Koziołek Matołek to postać bajkowa i przyjazna dzieciom. Nikt zatem nie odebrał tego jako prowokację, a bardziej jako miły gest...