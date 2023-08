Lekkoatletyczne MŚJ w 2024 roku jednak w Peru

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata juniorów do lat 20 za rok odbędą się jednak w Limie. Wcześniej Peru pozbawiono organizacji tej imprezy z powodu niestabilnej sytuacji wewnętrznej i klęski żywiołowej.

Po odwołaniu i aresztowanie w grudniu ubiegłego roku prezydenta Pedro Castillo, przez Peru przeszła fala demonstracji i zamieszek, w których zginęło co najmniej 60 osób. Z kolei w marcu północ kraju została spustoszona przez cyklon, co kosztowało życie sześciu osób. To spowodowało, że organizacja World Athletics podjęła decyzja o przeniesieniu imprezy z Limy.

"Sytuacja w Limie się ustabilizowała i przy mocnym wsparciu miejscowego rządu federacja Peru potwierdziła, że jest w stanie przeprowadzić zawody" - napisano w komunikacie World Athletics.

Mistrzostwa odbędą się zgodnie z wcześniejszym planem w dniach 16-31 sierpnia 2024 roku. Dwa lata później kolejne zorganizuje amerykańskie Eugene.

KN, PAP