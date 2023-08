Znamy pary IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa wygrał w Limassol z Arisem 1:0 i awansował do czwartej, decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem zwyciężył u siebie 2:1. O udział w fazie grupowej powalczy z FC Kopenhaga.

Duńska drużyna, z Kamilem Grabarą w bramce, w rzutach karnych okazała się lepsza od Sparty Praga. Przed tygodniem na swoim stadionie zremisowała 0:0, a rewanżu prowadziła już po kilkudziesięciu sekundach po golu Jordana Larssona, syna znanego przed laty szwedzkiego napastnika Henrika Larssona, ale po 90 minutach gry było 1:1.

W dogrywce obie ekipy strzeliły po dwie bramki i konieczny był konkurs "jedenastek", który goście wygrali 4-2.

Mecze ostatniej fazy kwalifikacji w tej parze odbędą się 22 i 30 sierpnia, pierwszy w Sosnowcu, gdzie ekipa z Częstochowy będzie podejmować rywali już do końca pucharowej przygody.

W przypadku niepowodzenia mistrz Polski ma już zagwarantowany występ w fazie grupowej Ligi Europy i premię od UEFA w wysokości co najmniej 5,5 mln euro.

Z Champions League pożegnała się drużyna Szymona Włodarczyka - Sturm Graz, która po raz drugi uległa PSV Eindhoven, tym razem 1:3. Polski napastnik pojawił się na boisku w 60. minucie.

Powody do radości miał za Damian Szymański. Polski pomocnik grał do 83. minuty w zwycięskim spotkaniu AEK Ateny w Zagrzebiu z Dinamem 2:1. Była to pierwsza odsłona rywalizacji w tej parze, gdyż przed tygodniem mecz w stolicy Grecji został odwołany przez UEFA, gdyż wskutek starć między fanami obu zespołów zmarł grecki kibic. Rewanż - w sobotę w Atenach.

Zakończyła się też przygoda z najbardziej z prestiżowym z pucharów KI Klaksvik z Wysp Owczych. Lepsze po dogrywce (2:0) okazało się norweskie Molde FK, które odrobiło jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku.

Pozyskany latem z Chelsea Londyn gaboński napastnik Pierre-Emerick Aubameyang zdobył dwa gole dla Olympique Marsylia, dzięki czemu ta drużyna prowadziła z Panathinaikosem Ateny już 2:0. W 10. doliczonej minucie drugiej połowy goście wykorzystali jednak rzut karny i doprowadzili do dogrywki. W niej gole nie padły, a w konkursie "jedenastek" lepsze 5-4 okazały się "Koniczynki" i także zameldowały się w ostatniej rundzie kwalifikacji LM.

W zespole gości od 70. minuty grał znany z polskich boisk Serb Filip Mladenovic, który wykorzystał ostatniego karnego. Miejscowym nie pomogła zmiana bramkarza tuż przed decydującą rozgrywką.

Wyniki rewanżowych meczów 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (* - oznacza awans):

15 sierpnia, wtorek

Aris Limassol (Cypr) - *Raków Częstochowa 0:1 (0:0); pierwszy mecz - 1:2

*Maccabi Hajfa (Izrael) - Slovan Bratysława (Słowacja) 3:1 (2:0); 2:1

Sparta Praga (Czechy) - *FC Kopenhaga (Dania) 3:3 po dogr. (1:1, 0:1), karne: 2-4; 0:0

*FK Molde (Norwegia) - KI Klaksvik (Wyspy Owcze) 2:0 po dogr. (1:0, 1:0); 1:2

*Galatasaray Stambuł (Turcja) - Olimpija Lublana (Słowenia) 1:0 (1:0); 3:0

Backa Topola (Serbia) - *SC Braga (Portugalia) 1:4 (1:4); 0:3

Servette Genewa (Szwajcaria) - *Rangers FC (Szkocja) 1:1 (0:1); 1:2

Sturm Graz (Austria) - *PSV Eindhoven (Holandia) 1:3 (1:2); 1:4

Olympique Marsylia (Francja) - *Panathinaikos Ateny (Grecja) 2:1 po dogrywce (2:1, 2:0); 0:1

1. mecz Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - AEK Ateny (Grecja) 1:2 (1:1)

Pary 4. rundy (mecze 22/23 i 29/30 sierpnia):

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga

Maccabi Hajfa - Young Boys Berno

Royal Antwerp - AEK Ateny/Dinamo Zagrzeb

Molde FK - Galatasaray Stambuł

SC Braga - Panathinaikos Ateny

Rangers FC - PSV Eindhoven

MC, PAP