ME siatkarek 2023 odbędą się w dniach 15 sierpnia – 3 września w czterech krajach. Włochy, Niemcy, Belgia i Estonia gościć będą 24 czołowe reprezentacje Starego Kontynentu. Kto zagra o medale? Kiedy zostaną rozegrane mecze CEV EuroVolley 2023? Spotkania turnieju będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź terminarz i plan transmisji fazy grupowej siatkarskich mistrzostw Europy.

Mistrzostwa Europy siatkarek rozegrane zostaną w dniach 15 sierpnia – 3 września w czterech krajach. Współgospodarzami turnieju CEV EuroVolley 2023 będą: Belgia, Włochy, Estonia oraz Niemcy.

Zobacz także: Skład reprezentacji Polski siatkarek na EuroVolley 2023!

W ME siatkarek zagrają 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Faza grupowa CEV EuroVolley 2023 potrwa do 24 sierpnia. Po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 1/8 finału. Ta część turnieju zostanie rozegrana w dniach 26–28 sierpnia. Ćwierćfinały zaplanowano na 29 i 30 sierpnia, półfinały odbędą się 1 września. Mecze o medale będą rozegrane w Brukseli w niedzielę 3 września. Wówczas poznamy triumfatorki mistrzostw Europy.

Podział na grupy ME siatkarek 2023:

grupa A (Gandawa, Belgia): Belgia, Słowenia, Serbia, Polska, Ukraina, Węgry

grupa B (Werona, Włochy): Włochy, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria

grupa C (Duesseldorf, Niemcy): Niemcy, Azerbejdżan, Turcja, Czechy, Szwecja, Grecja

grupa D (Tallinn, Estonia): Estonia, Finlandia, Holandia, Francja, Słowacja, Hiszpania.

Reprezentacja Polski zagra w grupie A w Gandawie. Rywalkami ekipy trenera Stefano Lavariniego w pierwszej fazie turnieju będą kolejno: Słowenia (18 sierpnia), Węgry (20 sierpnia), Serbia (21 sierpnia), Belgia (22 sierpnia) oraz Ukraina (24 sierpnia).

ME siatkarek 2023 – terminarz, daty, godziny i transmisje meczów:

2023-08-15: Włochy – Rumunia (wtorek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa B

2023-08-16: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-16: Estonia – Francja (środa, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa D

2023-08-16: Bułgaria – Chorwacja (środa, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-17: Finlandia – Słowacja (czwartek, godzina 15.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa D

2023-08-17: Bośnia i Hercegowina – Bułgaria (czwartek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa B

2023-08-17: Węgry – Belgia (czwartek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-17: Grecja – Niemcy (czwartek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa C

2023-08-17: Holandia – Hiszpania (czwartek, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa D

2023-08-17: Rumunia – Chorwacja (czwartek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport Premium 3) /grupa B

2023-08-18: Słowacja – Holandia (piątek, godzina 15.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa D

2023-08-18: Serbia – Ukraina (piątek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa A

2023-08-18: Turcja – Szwecja (piątek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2) /grupa C

2023-08-18: Bośnia i Hercegowina – Chorwacja (piątek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa B

2023-08-18: Francja – Hiszpania (piątek, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Premium 4) /grupa D

2023-08-18: Słowenia – Polska (piątek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-18: Azerbejdżan – Czechy (piątek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Premium 5) /grupa C

2023-08-18: Włochy – Szwajcaria (piątek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport Premium 3) /grupa B

2023-08-19: Słowacja – Hiszpania (sobota, godzina 14.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa D

2023-08-19: Ukraina – Węgry (sobota, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa A

2023-08-19: Szwecja – Grecja (sobota, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Premium 6) /grupa C

2023-08-19: Rumunia – Szwajcaria (sobota, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2) /grupa B

2023-08-19: Estonia – Finlandia (sobota, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Premium 4) /grupa D

2023-08-19: Słowenia – Belgia (sobota, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-19: Azerbejdżan – Niemcy (sobota, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa C

2023-08-19: Bułgaria – Włochy (sobota, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa B

2023-08-20: Francja – Finlandia (niedziela, godzina 14.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2) /grupa D

2023-08-20: Serbia – Słowenia (niedziela, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa A

2023-08-20: Grecja – Czechy (niedziela, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa C

2023-08-20: Holandia – Estonia (niedziela, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2) /grupa D

2023-08-20: Węgry – Polska (niedziela, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-20: Turcja – Azerbejdżan (niedziela, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa C

2023-08-21: Francja – Słowacja (poniedziałek, godzina 15.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa D

2023-08-21: Polska – Serbia (poniedziałek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-21: Czechy – Turcja (poniedziałek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa C

2023-08-21: Bośnia i Hercegowina – Rumunia (poniedziałek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-21: Hiszpania – Finlandia (poniedziałek, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa D

2023-08-21: Belgia – Ukraina (poniedziałek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-21: Niemcy – Szwecja (poniedziałek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa C

2023-08-21: Chorwacja – Szwajcaria (poniedziałek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-22: Holandia – Francja (wtorek, godzina 15.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa D

2023-08-22: Słowenia – Węgry (wtorek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-22: Azerbejdżan – Grecja (wtorek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa C

2023-08-22: Bułgaria – Rumunia (wtorek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-22: Estonia – Słowacja (wtorek, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa D

2023-08-22: Belgia – Polska (wtorek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-22: Niemcy – Czechy (wtorek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa C

2023-08-22: Włochy – Bośnia i Hercegowina (wtorek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-23: Finlandia – Holandia (środa, godzina 15.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa D

2023-08-23: Ukraina – Słowenia (środa, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-23: Grecja – Turcja (środa, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa C

2023-08-23: Szwajcaria – Bułgaria (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-23: Estonia – Hiszpania (środa, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /grupa D

2023-08-23: Węgry – Serbia (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-23: Szwecja – Azerbejdżan (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport News) /grupa C

2023-08-23: Włochy – Chorwacja (środa, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa B

2023-08-24: Polska – Ukraina (czwartek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-24: Czechy – Szwecja (czwartek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa C

2023-08-24: Serbia – Belgia (czwartek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport) /grupa A

2023-08-24: Turcja – Niemcy (czwartek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Extra) /grupa C.

WYNIKI I TABELE ME SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport