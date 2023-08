Mistrzostwa Europy otwarte! Amfiteatr świadkiem zwycięstwa Włoszek

Sportowy przebieg spotkania to historia bez żadnych niespodzianek. Włoszki od początku narzuciły dużo słabszym rywalkom swoje warunki gry i nie pozwalały nawet zbliżyć do bezpiecznej kilkupunktowej granicy. Rumunki były bezradne i tak samo jak w pierwszym secie, tak również w drugiej partii uległy do 19.

Znacznie większą uwagę mogła przykuć wspaniała oprawa wydarzenia. Włosi otworzyli mistrzostwa Europy widowiskowo organizując mecz w historycznym Amfiteatrze w Weronie - trzecim takim obiekcie we Włoszech pod względem wielkości, a oba hymny narodowe zostały uświetnione akompaniamentem śpiewaków prezentujących na wskroś włoski styl rodem z operowych arii i uwertur.



Wracając jednak do boiskowych zmagań również w trzecim secie dominacja Włoszek utrzymała się. Siatkarki z zespołu gospodarzy pewnie zwyciężyły 25:15 i tym samym pewnie otworzyły w śpiewającym stylu turniej mistrzostw Europy.

Duży wkład w tę dominację miała Jekaterina Antropowa zdobywając dla swojego zespołu aż trzynaście punktów, co może nie robi wrażenia, biorąc pod uwagę grubo ponad trzydziestopunktowe dorobki z niektórych spotkań w wykonaniu takich zawodniczek jak Magdalena Stysiak czy Tijana Bosković, ale w skali długości trwania całego spotkania i poziomu rywala jest to co najmniej solidny rezultat.



Włochy - Rumunia 3:0 (25:19, 25:19, 25:15)

PI, Polsat Sport