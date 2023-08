Włochy - Rumunia to mecz otwarcia mistrzostw Europy siatkarek. Gospodynie są zdecydowanymi faworytkami tego spotkania. Czy zwyciężą? Transmisja meczu Włochy - Rumunia od 19:50 w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

Włoszki to obrończynie tytułu z 2021 roku, kiedy to pokonały Serbię. Marsz po obronę trofeum rozpocznie się od starcia w Weronie, gdzie ich rywalkami będą Rumunki. Większość ekspertów nie ma wątpliwości - Italia musi wygrać szybko, łatwo i przyjemnie.

Będzie to trzecie starcie obu reprezentacji. Co ciekawe, w 2015 roku to Rumunki wygrały w trzech setach. Z kolei 12 lat wcześniej Włoszki triumfowały w czterech partiach.

Obie drużyny występują w grupie B, w której znalazły się jeszcze Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja oraz Szwajcaria. Mistrzostwa Europy, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach, rozgrywane są w czterech krajach z udziałem 24 drużyn. Współgospodarzami turnieju są Belgia, Włochy, Estonia i Niemcy. W tych dwóch ostatnich państwach odbędzie się tylko faza grupowa.

Transmisja meczu Włochy - Rumunia od 19:50 w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godz. 19:50.



jb, Polsat Sport