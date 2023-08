Zwycięstwo Rakowa na Cyprze! Czas na czwartą rundę eliminacji LM

Raków Częstochowa pokonał w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Aris Limassol 1:0. Tym samym w dwumeczu mistrzowie Polski ograli swoich rywali 3:1 i awansowali do ostatniej, decydującej fazy eliminacji.

Po pierwszych 45 minutach stało się jasne, że mistrzów Polski czeka na Cyprze niezwykle trudne zadanie. Raków kompletnie nie istniał w ofensywie, nie oddając nawet jednego uderzenia na bramkę rywala. Częstochowianie skupili się na obronie przewagi z pierwszego meczu, ale nie ustrzegli się przy tym kilku błędów w defensywie. Piłkarze Arisu najczęściej próbowali stworzyć zagrożenie posyłając kąśliwe wrzutki w pole karne Vladana Kovacevicia.

Najbliżej szczęścia byli w doliczonym czasie gry. Wolej Mariusza Stępińskiego ostemplował jednak słupek. Warto wspomnieć również o sytuacji z 21. minuty starcia. Sprytnie wykonany rzut wolny zakończył strzałem Alex Moucketou-Moussounda, ale świetną paradą błysnął Kovacević. Dobitka w wykonaniu Mihlaliego Mayambeli minimalnie minęła światło bramki. Największym pozytywem pierwszej odsłony meczu był wynik. Raków nadal był w IV fazie eliminacji.

Nie minęło nawet pięć minut od wznowienia gry przez arbitra Mateja Juga, a Fran Tudor sprawił, że kibice Rakowa mogli puścić wszystkie wcześniejsze wydarzenia w zapomnienie. Chorwacki pomocnik popisał się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego z okolicy osiemnastego metra. Vana Alves nawet się nie ruszył i mógł tylko bezradnie obserwować piłkę wpadającą do siatki. Chwilę wcześniej pierwszy celny strzał częstochowian w meczu oddał Fabian Piasecki.

Oba zespoły miały w dalszej części meczu kolejne okazje do zdobycia gola. W 57. minucie sytuację sam na sam z Alvesem zmarnował Władysław Koczergin, posyłając piłkę prosto w brazylijskiego golkipera. Na przełomie 78. i 79. minuty swoim kunsztem aż trzykrotnie popisał się z kolei Kovacević. Każda z trzech interwencji bramkarza była po prostu kapitalna, 25-latek bronił jak w transie.

Raków wytrzymał ciśnienie i mimo napiętej atmosfery na boisku utrzymał do końcowego gwizdka jednobramkowe prowadzenie. Tym samym podopieczni Dawida Szwargi zapewnili sobie awans do IV rundy eliminacji Champions League. Oznacza to również, że w najgorszym wypadku mistrzowie Polski zagrają w fazie grupowej Ligi Europy.

W ostatniej fazie kwalifikacji częstochowianie zagrają z lepszym z pary Sparta Praga - FC Kopenhaga.

Aris Limassol - Raków Częstochowa 0:1 (0:0)



Bramka: Tudor 49

Wynik pierwszego meczu: 1:2. Awans: Raków Częstochowa.