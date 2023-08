Novak Djokovic - Alejandro Davidovich Fokina to mecz 1/16 finału turnieju ATP w Cincinnati. Czy Serb wywiąże się z roli faworyta? Relacja i wynik na żywo z meczu Djokovic - Davidovich Fokina na Polsatsport.pl.

Dla Djokovicia będzie to powrót po miesiącu bez gry. Po raz ostatni wystąpił 16 lipca w finale Wimbledonu, kiedy to przegrał z Carlosem Alcarazem. Z kolei jego przeciwnik pozostaje aktywny. W Cincinnati rozegrał już jedno spotkanie, w którym gładko ograł Tomasa Etcheverry'ego. Wcześniej w Toronto doszedł do półfinału, przegrywając z Alexem de Minaurem.

Dla Djokovica turniej w Cincinnati jest powrotem do Ameryki Północnej po przerwie trwającej od 2021 roku, gdy w finale US Open przegrał z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. W zeszłym sezonie nie mógł rywalizować w Stanach Zjednoczonych z powodu braku szczepienia na koronawirusa.

W pierwszym spotkaniu w USA po dwuletniej przerwie Serb poniósł porażkę. W deblu w parze z rodakiem Nikolą Cacicem przegrał z Brytyjczykiem Jamiem Murrayem i Nowozelandczykiem Michaelem Venusem 4:6, 2:6.

Djokovic zagra z Davidovichem Fokiną po raz piąty. Do tej pory Serb wygrał trzy spotkania, a Hiszpan okazał się lepszy w jednym z nich.

