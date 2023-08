Jak wyglądały ostatnie mecze o Superpuchar Europy? Hiszpańska dominacja!

Już w środę 16 sierpnia Manchester City zagra o Superpuchar Europy z Sevillą. Jak wyglądały ostatnie mecze o to trofeum? Pod lupę wzięliśmy rywalizację z ostatnich 10 lat.

Początki zmagań o Superpuchar Europy sięgają 1972 roku. Wówczas w pierwszej edycji Ajax pokonał Glasgow Rangers. To jednak FC Barcelona, Real Madryt oraz AC Milan mogą pochwalić się największą liczbą zwycięstw - pięć.

Jeżeli spojrzymy na kraje, które sięgały po to trofeum, to dominacja Hiszpanii nie podlega dyskusji. Wystarczy powiedzieć, że ekipy z Półwyspu Iberyjskiego aż 16-krotnie wygrywały Superpuchar Europy. Na drugim miejscu w klasyfikacji wszech czasów są Anglicy oraz Włosi z dziewięcioma zwycięstwami. Co ciekawe, na czwartej lokacie plasuje się... Belgia, której kluby wygrywały trzykrotnie. Zaskakiwać mogą jedynie dwa triumfy Niemców za sprawą Bayernu Monachium.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek wskazał, co stoi za sukcesem Rakowa

W ostatnich latach trzykrotnie dochodziło do konfrontacji hiszpańsko-angielskiej o Superpuchar Europy. W 2012 roku Atletico Madryt pokonało Chelsea aż 4:1, natomiast pięć lat później inny zespół ze stolicy Hiszpanii - Real zwyciężył Manchester United 2:1. Dopiero "The Blues" za drugim razem przełamali brytyjską niemoc i w 2021 roku okazali się lepsi od Villarreal po rzutach karnych.

Na koniec słówko o tegorocznych uczestnikach. O ile Manchester City jako triumfator Ligi Mistrzów jest kompletnym debiutantem, to jego rywal jest stałym bywalcem meczów o Superpuchar Starego Kontynentu. Wystarczy powiedzieć, że Sevilla aż sześciokrotnie brała udział w takim spotkaniu (za każdym razem jako zwycięzca Pucharu UEFA/Ligi Europy), ale co ciekawe - aż pięciokrotnie schodziła z boiska pokonana! Tylko za pierwszym razem - w 2006 roku udało się jej pokonać Barcelonę 3:0. W kolejnych próbach przegrywała odpowiednio z Milanem (2007), Realem Madryt (2014), Barceloną (2015), Realem Madryt (2016) oraz Bayernem Monachium (2020).

Warto zaznaczyć, że tegoroczny mecz o Superpuchar będzie już siódmym w historii Sevilli. Dzięki temu klub ze stolicy Andaluzji zrówna się z Milanem. Tylko Real i Barcelona rozegrały więcej takich meczów - odpowiednio osiem i dziewięć.

Ostatnich dziesięć meczów o Superpuchar Europy:

2013 (Praga): Bayern - Chelsea 2:2 (0:1, 1:1, 2:2 po dogrywce, 5:4 w karnych)

2014 (Cardiff): Real Madryt - Sevilla 2:0 (1:0)

2015 (Tbilisi): FC Barcelona - Sevilla 5:4 (3:1, 4:4, 5:4 po dogrywce)

2016 (Trondheim): Real Madryt - Sevilla 3:2 (1:1, 2:2, 3:2 po dogrywce)

2017 (Skopje): Real Madryt - Manchester United 2:1 (1:0)

2018 (Tallinn): Atletico Madryt - Real Madryt 4:2 (1:1, 2:2, 4:2 po dogrywce)

2019 (Stambuł): Liverpool - Chelsea 2:2 (0:1, 1:1, 2:2 po dogrywce, 5:4 w karnych)

2020 (Budapeszt): Bayern - Sevilla 2:1 (1:1, 1:1, 2:1 po dogrywce)

2021 (Belfast): Chelsea - Villarreal 1:1 (1:0, 1:1, 1:1 po dogrywce, 6:5 w karnych)

2022 (Helsinki): Real Madryt - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)