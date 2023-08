Warto przypomnieć, że Linette w nocy z wtorku na środę mierzyła się z Ann Li w pierwszej rundzie singlowego turnieju w Cincinnati. Pochodząca z Poznania zawodniczka nie była w stanie pokonać Amerykanki. 31-latka przegrała to starcie 6:0, 6:7 (5-7), 2:6 i tym samym pożegnała się z rywalizacją singlową w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka w Cincinnati

Polska tenisistka nie zaprezentowała się lepiej w deblu. Jej partnerką na korcie była Bernarda Pera. Polsko-amerykański duet stanął naprzeciwko pary Hao-Ching Chan - Giuliana Olmos.

Tajwanka i Meksykanka już od początku zaczęły stawiać warunki na korcie. W pierwszym secie Linette i Pera zostały dwukrotnie przełamane, co pozwoliło ich rywalkom przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Kolejna odsłona tej rywalizacji była już bardziej wyrównana. Mimo to po lekko ponad godzinie gry to Chan i Olmos zapewniły sobie awans do kolejnej rundy turnieju, wygrywając mecz 2:0 (6:2, 6:4).

W Cincinnati zagra również Iga Świątek. Liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los, natomiast w drugiej zmierzy się z Amerykanką Danielle Collins.

Magda Linette/Bernarda Pera - Hao-Ching Chan/Giuliana Olmos 0:2 (2:6, 4:6)

AA, Polsat Sport