Oto przepis na sukces Grabary! Kibic dotarł do tajemniczych notatek (ZDJĘCIE)

Kamil Grabara został bohaterem Kopenhagi w serii rzutów karnych ze Spartą Praga. Pomogła mu w tym rozpiska na kartce, którą trzymał przy linii końcowej. Po ostatnim gwizdku tajemnicze notatki trafiły do... kibica.

We wtorkowy wieczór polski bramkarz obronił uderzenie Asgera Sorensena, pomagając kolegom, którzy tego dnia byli bezbłędni. Kevin Diks, Viktor Claesson, Nicolai Boilesen oraz Roony Bardhji trafili do siatki, dzięki czemu Kopenhaga wygrała 4:2 w serii jedenastek i awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W niej zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

Grabarze w serii rzutów karnych pomogła tajemnicza kartka, którą bramkarz trzymał blisko siebie. Nie jest to nic dziwnego, bo golkiperzy od dłuższego czasu stosują takie praktyki. Co ciekawe, po zakończonym meczu jeden z kibiców zdobył te notatki i wrzucił na media społecznościowe.

No to FC Kopenhaga wygrywa po karnych ze Sparta. @Kamil_Grabara1 przed każdym karnym czekał w narożniku kto będzie strzelał i sprawdzał coś na klatce. Ni trudno się domyślić co ale zdobyłem te kartkę po meczu :P możecie sobie sprawdzic :P 1/2 pic.twitter.com/JOVeyEGMhx — Szczepan Janus (@TourDeSport) August 15, 2023

Pierwszy mecz Rakowa z Kopenhagą odbędzie się 22 sierpnia w Polsce.

jb, Polsat Sport