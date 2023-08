Poznaliśmy wszystkich uczestników Memoriału Gołasia

W połowie października gwiazdy światowej siatkówki spotkają się w wielkopolskim Zalasewie, aby rozegrać XVIII Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. Do Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Projektu Warszawa dołączyły dwie kolejne drużyny. Turniej ponownie będzie miał rangę międzynarodową. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

Pierwszymi uczestnikami, ogłoszonymi przez organizatorów XVIII Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia były Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Projekt Warszawa. Do trzykrotnego klubowego mistrza Europy i zespołu, który wygrał w PlusLidze 13 spotkań z rzędu dołączyły dwie kolejne siatkarskie marki. Są to Berlin Recycling Volleys i PGE Giek Skra Bełchatów. Zagraniczny klub to ćwierćfinalista Ligi Mistrzów z minionego sezonu, trzynastokrotny mistrz Niemiec (nieprzerwanie od 2016 roku), zdobywca sześciu Pucharów i czterech Superpucharów Niemiec. Trener Joel Banks (wcześniej Skra Bełchatów) w swoim składzie ma między innymi takich zawodników jak: Ruben Schott, Cody Kessel, Johannes Tille, Saso Stalekar czy Satoshi Tsuiki.

W zespole tym występuje jeden Polak – Adam Kowalski, grający na pozycji libero. Berlin Recycling Volleys zaprezentuje się w Memoriale Gołasia po raz trzeci – Niemcy gościli w Wielkopolsce w 2017 i 2022 roku. – To dla nas zaszczyt, że na terenie naszej gminy gościć będziemy tak wspaniałe zespoły – mówi burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – Szykuje nam się piękne sportowe widowisko – dodaje.



Ostatnim ogłoszonym dziś uczestnikiem XVIII Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia jest PGE Giek Skra Bełchatów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w PlusLidze to dziewięciokrotny mistrz Polski, zdobywca siedmiu Pucharów i czterech Superpucharów Polski. W swojej bogatej kolekcji medalowej klub z województwa Łódzkiego ma także trzy triumfy w Memoriale Gołasia – ostatni w 2013 roku. Grą bełchatowian w tym sezonie kierować będzie reprezentant Polski Grzegorz Łomacz. Na parkiecie wraz z nim występować będą między innymi: Dawid Konarski, Mateusz Mika, Łukasz Wiśniewski, Mateusz Poręba czy Bartłomiej Lemański.

W tym sezonie w żółto-czarnych barwach zaprezentują się także Benjamin Diez z Francji i Adrian Aciobăniţei z Rumunii. – Memoriał jest dla nas zwieńczeniem całego okresu przygotowań do zbliżającego się sezonu, ale także doskonałą okazją, aby zmierzyć się z zespołami grającymi na najwyższym poziomie – mówi Michał Bąkiewicz, drugi trener PGE Giek Skry Bełchatów. – To jest dokładnie to, czego potrzebujemy na tydzień przed startem PlusLigi. Udział w Memoriale pozwoli nam sprawdzić formę na międzynarodowym poziomie – dodaje.



XVIII Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia odbędzie się w piątek i sobotę 13 i 14 października. Ruszyła sprzedaż biletów na tę imprezę. W serwisie Biletomat.pl można nabyć wejściówki na jeden lub dwa dni turnieju. – Bardzo dziękuję prezesom klubów z Kędzierzyna-Koźla, Warszawy, Bełchatowa i Berlina za przyjęcie naszego zaproszenia – mówi Anna Sumelka, organizatorka wydarzenia. – Udział w Memoriale to najpiękniejszy sposób w jaki możemy uczcić pamięć o Arku, zapraszam wszystkich kibiców siatkówki by w tych dniach być na trybunach razem z nami – dodaje.

