Danielle Collins będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Amerykanka będzie mieć okazję do rewanżu za porażkę, jakiej doznała z liderką światowego rankingu kilka dni wcześniej w ćwierćfinale imprezy w Montrealu.

29-letnia Collins w pierwszej rundzie w Cincinnati wygrała z setną w światowym zestawieniu Rosjanką Anastazją Pawluczenkową 6:3, 6:1.

W Cincinnati Collins, 34. w rankingu WTA, gra dzięki tzw. dzikiej karcie od organizatorów. Do turnieju podchodzi po znakomitym występie w Montrealu, gdzie odrodziła się po paśmie nieudanych występów. Wygrała pięć spotkań (łącznie z kwalifikacjami), a w turnieju głównym - przed konfrontacją z Polką - nie straciła żadnego seta.

Równie dobrze zaprezentowała się w pierwszym pojedynku w Cincinnati. W pierwszej partii co prawda została dwukrotnie przełamana, jednak odpowiedziała tym samym rywalce trzy razy, co pozwoliło jej triumfować 6:3. W drugiej dołożyła kolejne trzy wygrane gemy przy serwisie Pawluczenkowej, a dokładając do tego pewne utrzymanie własnego podania zwyciężyła 6:1.

W amerykańskim turnieju szybko będzie zatem mieć okazję do rewanżu ze Świątek. W ćwierćfinale imprezy z Montrealu przegrała z nią 3:6, 6:4, 2:6 po prawie dwóch i pół godzinach gry.

To będzie piąta konfrontacja tych zawodniczek. 22-letnia raszynianka ma na koncie trzy zwycięstwa, a jedynej porażki doznała w półfinale wielkoszlemowego Australian Open w 2022 roku.

Wynik meczu 1. rundy:

Danielle Collins (USA) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja) 6:3, 6:1

MC, PAP