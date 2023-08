To będzie czwarta konfrontacja liderki światowego rankingu z 20-letnią Chinką, zajmującą obecnie 24. miejsce na liście WTA. Wszystkie dotychczasowe pojedynki wygrała Polka.

Qinwen Zheng w środę przegrała gładko pierwszego seta z utytułowaną Amerykanką, starszą siostrą słynnej Sereny, ale w dwóch kolejnych była wyraźnie lepsza.

43-letnia Venus Williams to legenda tej dyscypliny. Triumfowała w siedmiu turniejach wielkoszlemowych w singlu - pięciokrotnie w Wimbledonie i dwa razy w US Open. W światowym rankingu zajmuje obecnie dopiero 533. miejsce, ale dzięki "dzikiej karcie" wystąpi w rozpoczynającym się 28 sierpnia US Open.

Świątek wcześniej w środę gładko pokonała 34. obecnie w rankingu Collins 6:1, 6:0, w ciągu zaledwie 59 minut.

To była piąta konfrontacja tych zawodniczek i czwarte zwycięstwo 22-letniej tenisistki z Raszyna.

Obie zawodniczki zmierzyły się ze sobą pięć dni wcześniej w ćwierćfinale turnieju o podobnej randze w Montrealu. Wówczas mecz był znacznie bardziej zacięty, trwał prawie dwie i pół godziny, a Świątek wygrała 6:3, 4:6, 6:2.

W turnieju głównym występowała również Magda Linette, ale poznanianka odpadła w 1. rundzie, przegrywając z Amerykanką Ann Li 6:0, 6:7 (5-7), 2:6.

MC, PAP