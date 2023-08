Iga Świątek po odpadnięciu w półfinale turnieju WTA w Montrealu przeniosła się z Kanady do Stanów Zjednoczonych, gdzie w środowe późne popołudnie zmierzy się w drugiej rundzie zmagań w Cincinnati. Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy - Danielle Collins. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Zarówno turniej w Montrealu, jak i ten w Cincinnati ma przygotować najlepsze tenisistki świata do rozpoczynającego się pod koniec sierpnia wielkoszlemowego US Open. Świątek w Kanadzie dotarła do półfinału, w którym musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorce całych zmagań - Jessiki Peguli.

Liderka światowego rankingu już w środę 16 sierpnia zmierzy się z inną Amerykanką - Collins, która na tym samym turnieju w Montrealu odpadła w ćwierćfinale przeciwko... Świątek. Pochodząca z USA zawodniczka po przegranej pierwszej partii 3:6, wygrała drugiego seta 6:3, ale w decydującej odsłonie uległa 2:6.

Collins, która w rankingu WTA plasuje się na 34. miejscu, wie jednak jak smakuje wygrana ze Świątek. W 2022 roku pokonała Polkę w półfinale Australian Open. W finale musiała uznać wyższość Ashleigh Barty.

Warto zaznaczyć, że obie zawodniczki rywalizowały ze sobą czterokrotnie - z czego dwukrotnie w tym roku. Oprócz wspomnianego pojedynku w Montrealu, Świątek pokonała Collins w 1/8 finału WTA w Dausze. Następnie wygrała cały turniej.

Collins ma już za sobą jeden mecz w Cincinnati. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 6:3, 6:1. Świątek jako turniejowa "jedynka" dopiero rozpoczyna zmagania.

Triumfatorka tego meczu zagra w trzeciej rundzie ze zwyciężczynią spotkania Qinwen Zheng - Venus Williams.

Relacja i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Danielle Collins od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport