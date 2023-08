Raków Częstochowa awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Sukces polskiego klubu w swoich mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Boniek.

Raków we wtorek 15 sierpnia zagrał rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Naprzeciwko zespołu spod Jasnej Góry stanęła ekipa Aris Limassol. Mistrzowie Polski wygrali to starcie 1:0 i dzięki temu zapewnili sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji o udział w największym europejskim pucharze.

ZOBACZ TAKŻE: Właściciel Rakowa Częstochowa oszalał z radości. Wystarczyła jedna litera

Sukces polskiego klubu postanowił skomentować Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował post w swoich mediach społecznościowych.

"Kiedy powiedziałem, że zmiana trenera w Rakowie Częstochowa może wyzwolić nową pozytywną energię, to wiedziałem, co mówię. Nowa synergia, nowe rozwiązania. Czasami tak się dzieje - psychologia. PS. Nic absolutnie nie ujmując trenerowi Papszunowi" - napisał Boniek.

Kiedy powiedziałem, ze zmiana trenera w @Rakow1921 może wyzwolić nową, pozytywną energię to wiedziałem co mówię. Nowa synergia, nowe rozwiązania. Czasami tak się dzieje- psychologia👍👍Ps. Nic absolutnie nie ujmując trenerowi Papszunowi👍⚽️👍 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 16, 2023

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024 w ekipie Rakowa został zmieniony trener. Miejsce Marka Papszuna, który wywalczył z ekipą spod Jasne Góry mistrzostwo Polski, zajął jego były asystent - Dawid Szwarga.

W kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów polski zespół zmierzy się z ekipą FC Kopenhaga.

AA, Polsat Sport