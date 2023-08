Powiedzieć, że Pogoń Szczecin potrzebuje piłkarskiego cudu, aby awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA to jak nic powiedzieć. "Portowcy" w rewanżu zmierzą się na własnym boisku z KAA Gent i najprawdopodobniej tym spotkaniem pożegnają się z pucharami. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

A to dlatego, że przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy przegrał pierwsze spotkanie w Belgii aż 0:5. Wówczas piłkarze Pogoni już po pierwszej połowie schodzili do szatni z bagażem czterech bramek. Gospodarze dorzucili jeszcze jedno trafienie po przerwie i praktycznie zapewnili sobie awans do ostatniej rundy eliminacji.

ZOBACZ TAKŻE: Cezary Kowalski: Falstart Barcelony. Pogubiony Lewandowski nie potrafił wyjść z labiryntu

Szczecinianie w poprzedniej rundzie wyeliminowali północnoirlandzkie Linfield, aplikując im na wyjeździe pięć goli, chociaż samemu tracąc dwa. U siebie Kamil Grosicki i spółka wygrali 3:2. Teraz poprzeczka jest zawieszona o wiele wyżej, o czym Pogoń zdążyła już się przekonać. Drużyna z Gandawy to bardzo doświadczony zespół na niwie europejskiej. W poprzednim sezonie dotarła do 1/4 finału Ligi Konferencji, odpadając z późniejszym triumfatorem tych rozgrywek - West Hamem.

Pogoń nie zaliczy do udanych również ostatniego meczu ligowego. Zawodnicy z północno-zachodniej części kraju przegrali u siebie z Radomiakiem Radom 0:2.

Relacja i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Gent od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport