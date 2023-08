Poznanianie wygrali u siebie 2:1, chociaż wynik mógł być zdecydowanie korzystniejszy dla ćwierćfinalisty minionej edycji Ligi Konferencji. Przewaga Lecha w statystykach nie podlegała dyskusji. Dotyczy to zwłaszcza posiadania piłki na poziomie 74 procent!

Ekipa ze stolicy Wielkopolski prowadziła już 2:0, ale dała sobie strzelić gola w końcówce, toteż w rewanżu nie może być pewna swego. Z drugiej strony to Lech jest wyraźnym faworytem do awansu do decydującej rundy eliminacji. Spartak teoretycznie jest najsłabszym rywalem wszystkich polskich drużyn na tym etapie. Dodatkowo poznanianie w przeciwieństwie do Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, jako jedyni wygrali pierwszy mecz.

Lech na Słowację wybierze się wypoczęty, ponieważ w miniony weekend pauzował w zmaganiach PKO BP Ekstraklasy.

Relacja i wynik na żywo meczu Spartak Trnawa - Lech Poznań od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport