Na czwartek zaplanowana jest ceremonia ważenia przed galą FEN 48, która odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju. W walce wieczoru dojdzie do starcia Marcina Wójcika z Adamem Wieczorkiem. Transmisja z ceremonii ważenia przed FEN 48 w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Organizacja FEN organizuje w tym tygodniu kolejną galę, odbędzie się ona w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie w limicie kategorii półciężkiej między Marcinem Wójcikiem a Adamem Wieczorkiem.

Marcin Wójcik to były mistrz FEN w wadze półciężkiej. Z kolei jego rywal to były zawodnik UFC, który jesienią wrócił do klatki po czteroletniej przerwie i pokonał Oliego Thompsona na gali MMA Attack 4.

Karta główna:

93,0 kg: Marcin Wójcik (17-8) vs. Adam Wieczorek (11-2)

93,0 kg: Łukasz Olech (3-1) vs. Adam Biegański (7-5)

77,1 kg: Wawrzyniec Bartnik (7-4) vs. Mohamed Zarey (5-0)

70,3 kg: Gracjan Wyroślak (3-1) vs. Patryk Marzec (2-1)

120,2 kg: Mateusz Olech (3-0) vs. Marcin Kalata (3-4)

65,8 kg: Paweł Domin (1-0) v. Bartłomiej Skowyra (0-0)

Karta wstępna:

77,0 kg: Denis Dąbkowski vs. Patryk Mielniczuk – walka w formule K-1

83,9 kg: Paweł Struś vs. Marcin Kopcza – walka na zasadach semi-pro

83,9 kg: Tomasz Gołębiewski vs. Przemysław Kampa – walka na zasadach semi-pro

PSZ, Polsat Sport