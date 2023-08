FEN 48: Wyniki ważenia

Karta główna:



93 kg: Marcin Wójcik (93,4) vs Adam Wieczorek (93)

93 kg: Łukasz Olech (93) vs Adam Biegański (93,4)

77.1 kg: Wawrzyniec Bartnik (77,5) vs Mohamed Zarey (77,4)

70.3 kg: Gracjan Wyroślak (70,8) vs Patryk Marzec (70,8)

120.2 kg: Mateusz Olech (111,8) vs Marcin Kalata (111,9)

65.8 kg: Paweł Domin (66,2) vs Bartłomiej Skowyra (66,2)

Karta wstępna:

77 kg K-1: Denis Dąbkowski (76,4) vs. Patryk Mielniczuk (77,4)

83.9 kg Semi-Pro: Paweł Struś (83,8) vs. Marcin Kopcza (84,2)

83.9 kg Semi-Pro: Tomasz Gołębiewski (84,2) vs. Przemysław Kampa (83,9)

mtu, Polsat Sport