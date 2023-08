Polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację w mistrzostwach Europy 2023! W pierwszym spotkaniu zmierzą się w belgijskiej Gandawie z reprezentacją Słowenii. Gdzie obejrzeć grę Polek w ME siatkarek? Transmisja meczu CEV EuroVolley Polska – Słowenia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Mistrzostwa Europy siatkarek 2023, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach, rozgrywane są w czterech krajach. Współgospodarzami turnieju są Belgia, Włochy, Estonia oraz Niemcy. Reprezentacja Polski rywalizuje w grupie A w Gandawie.

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w pierwszym spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Trzecia drużyna tegorocznej edycji Ligi Narodów będzie faworytem tej konfrontacji. Słoweńskie siatkarki, w przeciwieństwie do męskiej reprezentacji tego kraju, nie należą do europejskiej czołówki. W finałach ME grały dotychczas zaledwie dwa razy – w 2015 i 2019 roku, w obu przypadkach zajmując 16. miejsce.

Kolejnymi rywalkami Polek w pierwszej fazie turnieju będą: Węgry (20 sierpnia), Serbia (21 sierpnia), Belgia (22 sierpnia) oraz Ukraina (24 sierpnia). W CEV EuroVolley 2023 grają 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy po sześć drużyn. Cztery najlepsze zespoły z każdej z grup awansują do 1/8 finału.

Transmisja meczu CEV EuroVolley Polska – Słowenia w piątek 18 sierpnia o godzinie 19:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport