Mocna obsada XX Memoriału Wagnera. "Nie oczekiwałem, że turniej tak się rozrośnie"

Memoriał Wagnera uznawany jest za największy towarzyski turniej siatkarski na świecie. Dla wszystkich uczestników będzie to najważniejszy sprawdzian formy przed rozpoczynającymi się 28 sierpnia mistrzostwami Europy, których gospodarzami będą: Bułgaria, Izrael, Macedonia Północna i Włochy.

Krakowska impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie bilety zostały wyprzedane co oznacza, że trzy mecze Polaków obejrzy w sumie 45 tysięcy kibiców.

- Nie oczekiwałem, że ten turniej aż tak się rozrośnie. Były inne podobne imprezy, ale padały, a my wciąż jesteśmy. Te dwadzieścia lat minęły jak jeden dzień – powiedział Jerzy Mróz, założyciel Fundacji Huberta Jerzego Wagnera i pomysłodawca tego memoriału.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zwrócił uwagę na wysoką rangę turnieju.

- Ze względu na korzystny termin przed wielkimi imprezami każda reprezentacja chce tutaj wystąpić i sprawdzić na tle najlepszych przy tak licznej publiczności. Niestety, miejsca są tylko cztery – podkreślił.

Trener Biało-Czerwonych Nikola Grbić nie krył zadowolenia, że jego drużyna będzie mogła zagrać trzy mecze z bardzo mocnymi rywalami w tak komfortowych warunkach.

- Gdy byłem zawodnikiem reprezentacji Serbii też graliśmy mecze towarzyskie, ale na trybunach były tylko nasze rodziny i znajomi. Jesteśmy szczęśliwi, że zagramy przed tak wielką widownią, ale chciałbym poprosić o zrozumienie, bo choć przyjeżdżają tu bardzo silne drużyny, ale to nie jest jeszcze ten etap przygotowań, aby były one w najwyższej formie. My ciężko trenujemy i sam bym się zmartwił, gdyby moi zawodnicy byli w wyjątkowo dobrej dyspozycji. Oczywiście, gdy na trybunach będzie 15 tysięcy kibiców, to nie ma możliwości, aby sobie tylko pograć. Mogę obiecać, że w tym konkretnym dniu dadzą z siebie wszystko, na co ich będzie stać – stwierdził.

Dla Grbicia krakowski turniej będzie także etapem selekcji przed wyborem kadry na mistrzostwa Europy. Serb przyznał, że ostateczne decyzje zapadną w ostatniej chwili m.in. z powodu sytuacji zdrowotnej niektórych zawodników. Wiadomo, że na mistrzostwa Europy nie zdąży się wyleczyć środkowy Mateusz Bieniek. Grbić wyjawił także, że atakujący Bartosz Kurek dopiero trzy dni temu wznowił treningi, a problemy z barkiem ma inny środkowy Jakub Kochanowski.

W tym sezonie reprezentacja Polska osiągnęła już spory sukces, jakim był triumf w Lidze Narodów. Miesiąc temu w Gdańsku Biało-Czerwoni w decydującym meczu pokonali 3:1 USA. Oprócz mistrzostw Europy, które rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 16 września, Polaków czeka jeszcze turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, którego gospodarzem będą Chiny. Impreza ta rozpocznie się 30 września i potrwa do 8 października, a rywalami naszej drużyny będą: Chiny, Argentyna, Holandia, Kanada, Meksyk, Belgia i Bułgaria. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.

Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku.

Kraków już po raz ósmy będzie jego gospodarzem. Wcześniej siatkarze rywalizowali w stolicy Małopolski w 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 i 2022 roku. W tej ostatniej edycji najlepsi okazali się Polacy, którzy już 10-krotnie triumfowali w tej imprezie.

Program XX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

piątek, 18 sierpnia

Polska – Słowenia (17.30)

Włochy – Francja (20.00)

sobota, 19 sierpnia

Słowenia – Włochy (14.00)

Polska – Francja (17.00)

niedziela, 20 sierpnia

Francja – Słowenia (14.00)

Polska – Włochy (17.00)

RI, PAP