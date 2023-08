MŚ siatkarek U-21: Polska - Argentyna. Gdzie obejrzeć transmisję?

Polskie siatkarki rozpoczną w czwartek rywalizację w tegorocznych mistrzostwach świata do lat 21. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Argentyna. Transmisja meczu Polska - Argentyna w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Tegoroczny mundial dla siatkarek do dwudziestego pierwszego roku życia odbędzie się w odległym Meksyku. Polki zagrają w grupie C, gdzie ich rywalkami będą właśnie Argentynki, a także Chinki oraz Serbki. Awans do następnej fazy turnieju uzyskają dwie najlepsze ekipy z każdej grupy.

Trenerem reprezentacji U-21 jest Jakub Głuszak. W wyselekcjonowanej przez niego kadrze znalazły się siatkarki znane z parkietów Tauron Ligi, takie jak chociażby Pola Janicka, Dominika Pierzchała czy też Natalia Kecher.

Na co stać polską drużynę podczas meksykańskiej imprezy?

Transmisja meczu Polska - Argentyna w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 22.00.