Zwycięstwo Pogoni na pożegnanie z europejskimi pucharami

Pogoń tydzień temu została rozbita przez Belgów aż 0:5. W rewanżu ekipa ze Szczecina szybko przejęła inicjatywę i stworzyła sobie kilka sytuacji bramkowych, jednak do przerwy nie zdołała otworzyć wyniku.

ZOABCZ TAKŻE: Gdzie oglądać mecze Rakowa Częstochowa w eliminacjach LM?

Po przerwie gospodarze dążyli do strzelania gola i udało im się to w 79. minucie. Błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił golkiper Belgów, co wykorzystał Efthymios Koulouris i zdobył swoją kolejną bramkę w barwach Pogoni.

Kilka chwil później było już 2:0 dla polskiej drużyny. Ponownie na listę strzelców wpisał się Koulouris, który pojawił się na murawie w drugiej połowie. Trafienie Greka nie było ostatnim w tym spotkaniu. W doliczonym czasie gry gola dla Gent strzelił Hugo Cuypers, ustalając tym samym rezultat czwartkowego meczu.

W czwartej, decydującej rundzie eliminacji rywalem Gent będzie lepszy z pary APOEL Nikozja - Dila Gori, czyli ekipa z Cypru.

Pogoń Szczecin - KAA Gent 2:1 (0:0)



Bramki: Koulouris 79, 86 - Cuypers 90+3

Pogoń Szczecin: Bartosz Klebaniuk – Paweł Stolarski, Danijel Loncar, Wojciech Lisowski (63. Leonardo Kutris), Leonardo Borges – Jao Gamboa (63. Yadegar Rostami), Rafał Kurzawa – Wahan Biczachczjan (76. Mariusz Fornalczyk), Alexander Gorgon (63. Eftymis Kouluris), Kamil Grosicki (63. Adrian Przyborek) – Luka Zahovic.

KAA Gent: Davy Roef – Noah Fadiga (46. Matisse Samoise), Ismael Kandouss, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Torunarigha – Andrew Hjusager (88. Bram Lagae), Pieter Gerkens, Julien de Sart (46. Sven Kums), Matias Fernandez-Pardo (72. Hong Hyun-seok) – Tarik Tissoudali, Gift Orban (46. Hugo Cuypers).

Żółte kartki: Loncar, Fornalczyk



Pierwszy mecz: 0:5. Awans: Gent.

BS, Polsat Sport