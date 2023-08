Djoković do tej pory bardzo dobrze prezentował się podczas tegorocznej edycji turnieju w Cincinnati. Pierwszym przeciwnikiem Serba był Alejandro Davidovich Fokina. To starcie zakończyło się jednak już na początku drugiego seta. Hiszpan doznał kontuzji, przez co musiał skreczować.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek i... Aryna Sabalenka. Gwiazda zdradziła, kto jest dla niej inspiracją

Kolejnym oponentem wicelidera rankingu ATP był Gael Monfils. Serb bez większych problemów wygrał ten pojedynek, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.

Fritz również może pochwalić się dobrymi wynikami. Jego rywalami podczas imprezy na kortach w Stanach Zjednoczonych byli Jiri Lehecka, Lorenzo Sonego i Dusan Lajović. Amerykanin wygrał te mecze bez straty seta. Należy jednak zaznaczyć, że jego pojedynek z ostatnim z wymienionych zawodników zakończył się przedwcześnie przez krecz Serba.

Relacja i wynik na żywo meczu Novak Djoković - Taylor Fritz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 2:30.

AA, Polsat Sport