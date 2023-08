Polscy siatkarze odpadli z turnieju. Trzy porażki w fazie grupowej

Kantor i Zdybek, którzy grają razem od maja, rywalizację w Niemczech rozpoczęli od kwalifikacji. Najpierw wygrali ze szwajcarską parą Marco Krattiger - Florian Breer 2:1 (21:14, 18:21, 15:9), a następnie z Włochami Daniele Lupo i Enrico Rossim 2:0 (30:28, 21:11).

Polacy w turnieju głównym trafili do grupy C. W pierwszym meczu mierzyli się z trzecim duetem światowego rankingu, Katarczykami Cherifem i Ahmedem, z którymi przegrali po zaciętym boju 1:2 (12:21, 21:18, 22:24). To było jedyne spotkanie, w którym zdołali wygrać seta - w kolejnym starciu ulegli niemieckiej parze Paul Henning - Sven Winter 0:2 (19:21, 19:21), natomiast zmagania zakończyli porażką z Czechami Perusicem i Schweinerem 0:2 (17:21, 18:21).

Na drugiej rundzie kwalifikacji występ w turnieju kobiet zakończyły Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. Polki fazę eliminacyjną rozpoczęły od spotkania z Chinkami Jie Dong i Fan Wang, które pokonały 2:1 (21:18, 14:21, 15:12), później jednak uległy Włoszkom Valentinie Gottardi i Marcie Menegatti 0:2 (16:21, 11:21).

RM, PAP