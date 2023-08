Nadeszła pora na FEN 48. Już w ten piątek po raz pierwszy w historii organizacja zawita do Jastrzębia-Zdroju. W walce wieczoru dojdzie do niezwykle ciekawie zapowiadającego się starcia w kategorii półciężkiej. Marcin Wójcik skrzyżuje rękawice z Adamem Wieczorkiem. Transmisja gali FEN 48 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.