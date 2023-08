Harry Kane przywitał się z Bundesligą! Anglik popsuł debiut Polakowi

Bawarczycy objęli prowadzenie już w czwartej minucie, kiedy kupiony z Tottenhamu Hotspur za ponad 100 mln euro Kane, który zagrał już w barwach Bayernu w ubiegłym tygodniu w spotkaniu o Superpuchar Niemiec z RB Lipsk (0:3), posłał prostopadłe podanie do Leroya Sane, a ten przebiegł kilkadziesiąt metrów i bez kłopotu wykończył sytuację sam na sam z bramkarzem rywali Czechem Jirim Pavlenką.

Chwilę później piłkę do siatki posłał król strzelców poprzedniego sezonu Niclas Fuellkrug (16 goli, tyle samo co Francuz Christopher Nkunku, który przeszedł później z RB Lipsk do Chelsea Londyn), ale sędzia VAR dopatrzył się pozycji spalonej strzelca i bramki wyrównującej nie uznano.

Obrońcy tytułu mieli później nieznaczną przewagę, ale groźnie atakowali rzadko. Blisko podwyższenia wyniku był Francuz Kingsley Coman, który w 58. minucie oddał mocny strzał, ale piłka odbiła się od słupka i wyszła poza boisko.

Gol na 2:0 padł dopiero w 74. minucie, kiedy Kanadyjczyk Alphonso Davies podał do wychodzącego na czystą pozycję Kane'a, a ten nie dał szans Pavlence.

W końcówce Bayern wbił jeszcze dwa gole. Najpierw po składnej akcji Sane wykorzystał podanie od Thomasa Muellera (90.), a po chwili wynik ustalił Francuz Mathys Tel (90+4.). Mueller i Tel weszli na boiska z ławki rezerwowych w 84. minucie.

Z kolei w 79. na placu gry pojawił się Kownacki. Polski napastnik dołączył do Werderu tego lata z Fortuny Duesseldorf i rozegrał pierwszy oficjalny mecz w koszulce klubu z Bremy.

Werder nie potrafi grać z Bayernem od półtorej dekady. W 2008 roku ograł go w Monachium 5:2, a od tego czasu czterokrotnie zremisował i poniósł... 28 porażek.

Początek tego sezonu w wykonaniu bremeńczyków także pozostawia wiele do życzenia. W ubiegłym tygodniu Werder przegrał w 1. rundzie Pucharu Niemiec z trzecioligową Viktorią Kolonia 2:3. Kownacki był wówczas rezerwowym.

W sobotę wicemistrz Borussia Dortmund podejmie FC Koeln. W innych starciach tego dnia m.in. Bayer Leverkusen zagra u siebie z RB Lipsk, VfL Wolfsburg Jakuba Kamińskiego - z beniaminkiem Heidenheim, a FC Augsburg Roberta Gumnego - z Borussią Moenchengladbach.

Pierwszą kolejkę zakończą niedzielne spotkania Unionu Berlin z FSV Mainz i Eintrachtu Frankfurt z beniaminkiem SV Darmstadt.

AA, PAP