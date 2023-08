Iga Świątek i... Aryna Sabalenka. Gwiazda zdradziła, kto jest dla niej inspiracją

W prowadzonym przez Michaela Kostę programie afrykańska gwiazda, zapytana o to, czy tenisistki często myślą o swoich najgroźniejszych rywalkach, Ons Jabeur odpowiedziała, że w jej przypadku można mówić bardziej o szukaniu inspiracji, a nie rozmyślaniu o przeciwniczkach.

ZOBACZ TAKŻE: Oto najnowszy ranking WTA. Na czele bez zmian

- To nie tak, że mam ciągle w głowie myśli o moich rywalkach. Jestem za to fanką Igi Świątek, Jeleny Rybakiny, Aryny Sabalenki i paru innych tenisistek. One naprawdę mnie inspirują - powiedziała Jabeur.

Tunezyjka została również poproszona o błyskawiczne odpowiadanie na pytania, z czym lub kim kojarzą jej się pokazywane przez Kostę obrazki. Kiedy piąta rakieta świata zobaczyła regał z książkami, natychmiast wskazała zawodniczkę z podwarszawskiego Raszyna.

- Pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, to Iga Świątek. Ma fioła na punkcie książek. Patrząc na ten obrazek właściwie widzę ją, jak siedzi tam i coś czyta - odparła Ons Jabeur.

W programie "Warm & Fuzzy Season 2" piąta rakieta świata zdradziła również, że zdarza jej się słuchać muzyki klasycznej (jej ulubionym twórcą jest Ludwig van Beethoven), a przyjazny duszek Casper kojarzy jej się z... mężem, który uwielbiał oglądać tę kreskówkę.

RI, Polsat Sport