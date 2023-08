MŚ siatkarek U21: Polska - Chiny. Relacja i wynik na żywo

Czy polskie siatkarki do lat 21 odniosą kolejne zwycięstwo na mistrzostwach świata w Meksyku? Po kapitalnej postawie i triumfie nad Argentyną, tym razem Biało-Czerwone "skrzyżują rękawice" z Chinkami. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polki pokonały swoje rówieśniczki z Ameryki Południowej 3:0, chociaż musiały sporo napocić się, aby cieszyć się z wygranej bez straty seta. Mowa zwłaszcza o drugiej partii, w której "Albicelestes" postawiły twarde warunki, przegrywając ostatecznie na przewagi 25:27.

Ciekawie było także w trzeciej partii, którą Polki wygrały 25:23. Jedynie premierowa odsłona była jednostronna i zakończona triumfem Biało-Czerwonych 25:17.

Chinki zainaugurowały mundial od porażki 0:3 z Serbią, ale niewiele brakowało, aby scenariusz tego spotkania potoczył się zupełnie inaczej. Wystarczy powiedzieć, że Azjatki przegrały pierwszego oraz trzeciego seta 24:26. W drugim uzbierały 21 "oczek".

Wyniki pierwszej kolejki sprawiają, że podopieczne Jakuba Głuszaka mogą już w piątkowy wieczór zapewnić sobie awans do drugiej rundy mistrzostw, natomiast Chinki walczą o "życie". Przypomnijmy, że dwie najlepsze ekipy z każdej z czterech grup uzyskają promocję do kolejnej fazy rozgrywek. Zespoły z trzecich i czwartych miejsc trafią do tzw. rundy przegranych.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska U21 - Chiny U21 od godz. 22:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport