Przed reprezentacją Polski siatkarek do lat 21 kolejny mecz na trwających w Meksyku mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Tym razem Biało-Czerwone zmierzą się z Chinkami i postarają się odnieść drugie zwycięstwo w turnieju. Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

Polki kapitalnie rozpoczęły rywalizację na mundialu, pokonując w pierwszym meczu grupowym Argentynę bez straty seta. Nasze zawodniczki dominowały zwłaszcza w pierwszej partii, którą wygrały do 17. W dalszej fazie spotkania kibice byli świadkami o wiele bardziej wyrównanej konfrontacji. W drugiej odsłonie zawodniczki z Ameryki Południowej przegrały w grze na przewagi, a w trzecim secie uległy do 23.

Zwycięstwo 3:0 powinno jeszcze bardziej natchnąć polskie siatkarki przed kolejnymi meczami. A już w piątkowy wieczór czasu polskiego podopieczne Jakuba Głuszaka zmierzą się z Chinkami, które na inaugurację przegrały z Serbkami 0:3. Warto jednak podkreślić, że wynik końcowy nie odzwierciedla przebiegu rywalizacji. Azjatki bowiem dwukrotnie musiały uznać wyższość rywalek w grze na przewagi. Zarówno w pierwszym, jak i trzecim secie uległy do 24. W drugiej partii zdobyły 21 "oczek".

Chinki to zawsze niewygodny rywal, prezentujący odmienny styl siatkówki niż drużyny grające w Europie, toteż należy spodziewać się trudnego spotkania. Polki wiedzą jednak, o co grają. Ewentualna wygrana zapewni im awans do drugiej rundy mistrzostw.

W turnieju w Meksyku udział bierze 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Z każdej awans do kolejnej rundy wywalczą po dwie najlepsze ekipy. Zespoły z trzecich i czwartych miejsc trafią do tzw. rundy przegranych.

Transmisja meczu Polska - Chiny od godz. 21:50 w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport