Selekcjoner skomentował sukces reprezentacji Polski

- Bardzo się ze zwycięstwa cieszymy. Estonia to niewygodny rywal. Gra bardzo szybko i wszyscy rzucają tam za trzy punkty. Doprowadziliśmy do tego, co chcieliśmy, jesteśmy w wielkim finale – skomentował.

Podkreślił, że obaj potencjalni niedzielni przeciwnicy, czyli Bośnia i Hercegowina oraz Izrael, są rozpracowani. "Mamy zrobiony skauting i spokojnie czekamy" – zaznaczył.

Przed piątkowym spotkaniem Milicic przedłużył o trzy lata wygasający w październiku kontrakt z PZKosz.

- Rozmawialiśmy już o tym wcześniej, dziś to była formalność, jednak na pewno gdzieś z tyłu głowy pojawiła się dodatkowa presja. Nawet pomyliłem się przy wpisywaniu zawodników przed spotkaniem. Ale to wszystko za nami, idziemy do przodu z pełną koncentracją przed następnym spotkaniem – powiedział.

Przyznał, że bardzo zależało mu na pokonaniu Estonii, która była lepsza od Polaków w ostatnich kwalifikacjach MŚ.

- Czasu się nie da cofnąć, ale tamte mecze zostały w pamięci. Bardzo chcieliśmy wygrać, trochę wyrównać rachunki. Żeby nikt nie mówił, że Estończycy mają na nas patent. Dlatego cieszę się podwójnie – podsumował selekcjoner.

Zawodnik reprezentacji Polski Przemysław Żołnierewicz podkreślił, że drużyna wykonała założenia taktyczne w bardzo wysokim procencie.

- Wiedzieliśmy, że Estończycy grają bardzo szybką koszykówkę. Starają się pchać piłkę do przodu i szukać pozycji do rzutu za trzy punkty. Staraliśmy się ukrócić ich grę na tyle, na ile mogliśmy. Kluczowe było odskoczenie na ok. 10 punktów i utrzymanie prowadzenia do końca spotkania – ocenił.

Nie kalkulował, z kim wolałby zagrać z w finale.

- Jest mi to obojętne. Wiemy, o co zagramy. Musimy dać z siebie wszystko i wygrać w niedzielę za wszelką cenę – zakończył Żołnierewicz

AA, PAP