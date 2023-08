Szokująca scena w lidze juniorów. 13-latek dusił kolegę z drużyny!

Do szokujących scen doszło w czwartej lidze juniorów na Słowacji. W meczu trzynastoletnich chłopców jeden z zawodników zaczął... dusić kolegę z drużyny!

Jak podaje "Blesk", sytuacja miała miejsce podczas spotkania KSK Juventus Levice - TJ Drużstevnik Novy Tekov. W 46. minucie meczu, przy stanie 6:0 dla drużyny z Levic, jeden z młodych piłkarzy Juventusu podbiegł do kolegi z drużyny i... zaczął go dusić.

- Byłem kompletnie zszokowany, ale - jeśli mam być szczery - na miejscu Patrika zrobiłbym to samo. Jego kolega z zespołu cały czas na niego krzyczał, wyzywał go, a czara goryczy przelała się, gdy powiedział mu, żeby wracał do domu dziecka - powiedział Roman Krajcir, sędzia tego meczu.

Arbiter wyrzucił krewkiego trzynastolatka (który faktycznie wychowuje się w domu dziecka) z boiska, ale zaapelował do jego klubu oraz władz okręgowego Związku, by nie nakładały na chłopca dodatkowych kar.

- W myśl przepisów musiałem pokazać mu czerwoną kartkę, ale prosiłbym, żeby go dodatkowo nie karano. Na jego miejscu prawdopodobnie zachowałbym się tak samo - zakończył arbiter.

Szokująca szarpanina między 13-latkami i wyrzucenie jednego z nich z boiska nie przeszkodziło Juventusowi w odniesieniu zwycięstwa. Ekipa z Levic wygrała 9:0.

RI, Polsat Sport