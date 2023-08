W weekend w Poznaniu MP w maratonie kajakowym. Mocna stawka uczestników

W dwudniowej imprezie na Jeziorze Maltańskim weźmie udział 288 zawodników z 47 klubów, którzy zmierzą się ze sobą na wielokilometrowych dystansach. Mistrzostwa będą prowadzone w sześciu kategoriach wiekowych – senior, junior, junior młodszy, młodzik, dzieci i weteran. Dla gospodarzy imprezy to także próba generalna przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy, które odbędą się właśnie w Poznaniu (27-30 czerwca 2024 roku).

– Jak na zgłoszenia do maratonu to naprawdę pokaźne liczby. Będziemy świadkami specyficznych mistrzostw Polski, bo odbędą się one przed mistrzostwami świata w Danii, a na dodatek po raz pierwszy zostaną rozegrane na torze sprinterskim. Na Malcie świetnie ogląda się zawody, do tego przenoski będą przy trybunach. Przedstawiciel ECA, który pojawi się w weekend na MP, zapewne będzie zwracał szczególną uwagę na pomosty – opowiada Ireneusz Pracharczyk, prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego, organizatora mistrzostw, a w przeszłości uczestnik maratonów kajakowych.

– Jesteśmy doświadczonym zespołem w organizacji różnego rodzaju imprez kajakowych, posiadamy też spostrzeżenia z zagranicznych maratonów. Liczymy, że kolejne mistrzostwa w Poznaniu okażą się sukcesem.

W stolicy Wielkopolski wystąpią czołowi reprezentanci kraju wspierani przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., m.in. Mateusz Borgieł, Paulina Grzelkiewicz czy Eryk Wilga, którzy są w trakcie przygotowań do MŚ w Danii. W stawce uczestników zabraknie Mateusza Zuchory, który pozostaje w procesie treningowym przed imprezą sezonu. Pojawią się za to znani ze sprinterskich aren zawodnicy, m.in. Magda Stanny, Łukasz Witkowski czy Wojciech Pilarz. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto.

– Z marszu podejdę do mistrzostw. Po konsultacjach z trenerami uznałam, że wystartuję na krótkim dystansie C1 3,4 km. Chcę pokazać, że nie bez powodu jestem medalistką ME. Oby tylko pogoda nam sprzyjała. Starty w upale to dla nas podwójny wysiłek – zauważa Grzelkiewicz, która w lipcu w chorwackim Slavonskim Brodzie została brązową medalistką ME w konkurencji C1 15,4 km.

– W pełni koncentruję się na maratonach. Widzę po sobie, że mam jeszcze dużo do poprawy. Po ME jeszcze bardziej uwierzyłam w siebie. Jeszcze jak przepracuję mocniej nadchodzącą zimę, to w przyszłym roku w pełni pokażę, na co mnie stać – zapewnia.

Rok temu na MP w Turawie zabrakło największych nazwisk krajowego maratonu, za to dwa medale na dystansie 21 kilometrów wywalczył kajakarz Igor Wyszkowski. Junior AZS AWF Poznań wygrał w dwójce razem z Aleksandrem Woronkiewiczem, a także zdobył srebro w jedynce, ustępując tylko Jarosławowi Kajdankowi (Energetyk Poznań).

– Wiadomo, że maraton na razie to dla mnie dodatek, odskocznia od typowej rywalizacji w sprincie, ale bardzo dobrze czuję się na dłuższych dystansach. Byłem zadowolony z udziału w poprzednich MP. Mam dobrze przeczucia przed tą imprezą – mówi Wyszkowski, który z Woronkiewiczem wystartuje w dwójce także podczas MŚ w Danii. W zeszły weekend w Bydgoszczy obaj z powodzeniem startowali w MP juniorów w sprincie kajakowym.

– Oczywiście, jest to obciążenie dla organizmu, ale spokojnie zdołam się zregenerować na maraton na Malcie – wyjaśnia kajakarz.

Początek 37. Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym w sobotę, 19 sierpnia. Transmisja z zawodów na żywo na YouTube, na kanale Wielkopolskiego Związku Kajakowego.

Informacja prasowa