Wielkie emocje w meczu PKO BP Ekstraklasy! Gol w doliczonym czasie gry

W piątek gola dla zespołu z Górnego Śląska zdobył Adrian Kapralik, który kilka dni temu przyszedł do Górnika. Został wypożyczony do końca sezonu z MSK Żylina. W 24. min błąd popełnił Mateusz Żyro. Piłka trafiła do Lukasa Podolskiego, który dobrze podał do Słowaka, a ten mając przed sobą tylko bramkarza Widzewa bez problemu go pokonał.

W 31. min łodzianie byli bliscy wyrównania, lecz w ostatniej chwili strzał Jordiego Sancheza zablokował Rafał Janicki.

W 46. min ładny, ale niecelny strzał z dystansu oddał inny z widzewskich Hiszpanów - Fran Alvarez. Potem goście - którzy w drugiej połowie mieli zdecydowaną przewagę - mieli kilka dobrych okazji do zdobycia gola, np. w 73. min po "główce" Sancheza piłka odbiła się od poprzeczki.

Bramka na 1:1 padła dopiero w piątej minucie doliczonego czasu gry. Po wrzutce Alvareza piłka trafiła do Sancheza, który pokonał Daniela Bielicę. Bramkarz Górnika powinien w tej sytuacji zachować się dużo lepiej.

Po meczu doszło do szarpaniny między niektórymi piłkarzami Górnika i Widzewa, ale nie przerodziło to się z większą awanturę.

Łodzianie przerwali na pięciu serię porażek z ekipą z Zabrza.

W poprzedniej kolejce obie drużyny wygrały swoje mecze po 1:0. Zabrzanie zdobyli trzy punkty w wyjazdowym meczu Koroną Kielce, zaś Widzew w derbowym pojedynku z ŁKS.

Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1 (1:0).

Bramki: Adrian Kapralik 24 - Jordi Sanchez 90+5

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Boris Sekulic, Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Richard Jensen (85. Sebastian Musiolik) - Adrian Kapralik, Daisuke Yokota (82. Lawrence Ennali), Damian Rasak, Robert Dadok - Mateusz Chmarek (65. Paweł Olkowski), Lukas Podolski.

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński (71. Mato Milos), Serafin Szota, Mateusz Żyro, Fabio Nunes - Ernest Terpiłowski (46. Dominik Kun), Filip Przybułek (46. Antoni Klimek), Fran Alvarez, Marek Hanousek (85. Imad Rondic), Bartłomiej Pawłowski (71. Andrejs Ciganiks) - Jordi Sanchez.

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Lukas Podolski, Boris Sekulic, Robert Dadok. Widzew Łódź: Jordi Sanchez, Andrejs Ciganiks.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów: 14 783.

AA, PAP