Ćwierćfinałowe starcie turnieju WTA w Cincinnati zapowiada się bardzo ciekawie. Naprzeciwko siebie staną Aryna Sabalenka i Ons Jabuer. Która zawodniczka awansuje do kolejnej rundy rywalizacji? Relacja i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Ons Jabeur na Polsatsport.pl.

Sabalenka rozpoczęła zmagania na turnieju w Cincinnati od drugiej rundy. Jej pierwszą przeciwniczką była Ann Li, która wcześniej wyeliminowała z imprezy Magdę Linette. Chociaż wszystko wskazywało na to, że Białorusinka bez problemu wygra mecz, to Amerykanka postawiła się wyżej notowanej przeciwniczce. Wiceliderka światowego rankingu potrzebowała trzech setów, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Kolejną oponentką Sabalenki była Daria Kasatkina. W tym meczu 25-latka zaprezentowała się z lepszej strony. Po lekko ponad półtorej godziny gry plasująca się na drugim miejscu w rankingu WTA tenisistka awansowała do ćwierćfinału.

Teraz naprzeciwko niej stanie Jabeur. Tunezyjka również potrzebowała trzech setów, by wygrać swój pierwszy mecz podczas turnieju na kortach w Stanach Zjednoczonych, kiedy jej przeciwniczką była Anhelina Kalinina. Natomiast w swoim drugim pojedynku rozegrała zaledwie siedem gemów. Jej rywalka - Donna Vekic - skreczowała.

Relacja i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Ons Jabeur na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 1:00.

