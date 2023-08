Dwa pewne zwycięstwa. Mistrzowie Polski wygrali turniej w Hiszpanii

Kielczanie w hiszpańskim Santander przebywają od tygodnia. Na zakończenie pobytu na Półwyspie Iberyjskim podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa wzięli udział w dwudniowym turnieju, gdzie ich rywalami były zespoły tamtejszej ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Zaginęło dziewięciu piłkarzy ręcznych! Trwają poszukiwania

W czwartek kielczanie zmierzyli się z Atletico Valladolid. Polska drużyna przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła później niż hiszpańskie, ale na parkiecie nie było tego widać. Zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego już do przerwy prowadził 17:11. Co prawda Atletico w 43. min zmniejszyło straty do jednej bramki (21:22), ale końcówka należała już do mistrzów Polski, którzy ostatecznie wygrali 33:30.

Najwięcej bramek dla zwycięzców zdobyli Benoit Kounkoud - 7 oraz Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko - po 5. Najskuteczniejszymi zawodnikami ekipy z Valladolid byli Alfonso Lima - 7 i Tarcisio Freitas - 5. W drugim półfinale rywalizowały dwie hiszpańskie drużyny: BM Cangas pokonało BM Sinfin 27:18.

W piątkowym finale zespół z Cangas dość długo stawiał zacięty opór drużynie z Kielc. W 45. minucie zawodnicy Dujszebajewa wygrywali tylko 23:21, ale ostatni kwadrans to już popis drugiej drużyny ostatniej edycji Ligi Mistrzów, która ostatecznie zwyciężyła 33:27. Sześć bramek dla polskiego zespołu zdobył Moryto, a po pięć Sićko i Alex Dujszebajew.

Podczas turnieju w Santander zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego wystąpił pod szyldem KS Kielce. Nadal nie wiadomo, pod jaką nazwą będzie występował w najbliższym sezonie. Przedłużają się bowiem rozmowy z ewentualnymi sponsorami.

W niedzielę polski zespół wraca do Kielc. W dniach 24-25 sierpnia zagra w turnieju na Węgrzech, gdzie za rywali będzie mieć Telekom Veszprem i Tatabanya KC.

Rozgrywki polskiej ekstraklasy kielczanie rozpoczną 30 sierpnia meczem we własnej hali z Chrobrym Głogów. Pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów drużyna rozegra 13 września, także w Kielcach, z duńskim Aalborgiem.

RI, PAP