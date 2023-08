Przez te lata drużyna z Łęcznej występowała w wyższych ligach, łącznie z ekstraklasą, zaś Motor do pierwszoligowego grona dołączył dopiero przed dwoma miesiącami. Teoretycznie wiec faworytem wydawać się może Górnik, ale po czterech kolejkach, choć obydwa zespoły nie doznały jeszcze porażki, wyżej, bo na trzecim miejscu plasują się lublinianie z trzema zwycięstwami (z Zagłębiem Sosnowiec i cennymi wyjazdowymi z Lechią w Gdańsku i Bruk-Bet Termalicą w Niecieczy) oraz remisem z GKS Katowice.

Górnicy, zajmujący ósme miejsce, trzykrotnie remisowali z ekipami aspirującymi do awansu - Wisłą Kraków, Arką Gdynia i Miedzią Legnica, by w ostatniej kolejce odnieść zwycięstwo z Chrobrym Głogów.

Udany w gruncie rzeczy początek rozgrywek sobotnich rywali na Arenie Lublin zapowiada ciekawe widowisko.

Pełen uznania dla przeciwnika jest trener Motoru Goncalo Feio.

- Górnik ma dużo jakości w każdej formacji, nie gra schematycznie i mając wysokich zawodników jest groźny przy stałych fragmentach gry. Przygotowujemy się na różne warianty, doceniamy klasę przeciwnika, ale jak w każdym meczu chcemy, by to nam przypadły trzy punkty. Liczymy też bardzo na wsparcie kibiców, których coraz więcej przychodzi na nasze mecze. Szkoda tylko, że poważnej kontuzji kolana doznał Piotr Kusiński, co na dłuższy czas wyłącza go z gry - podkreślił Portugalczyk, świetnie posługujący się polszczyzną.

Ciekawego meczu spodziewa się także szkoleniowiec Górnika.

- Jak długo jestem trenerem, to w derbach nigdy nie widziałem faworyta. Z doświadczenia, choćby z czasów kiedy prowadziłem Chrobrego Głogów i graliśmy ze zdecydowanym faworytem Miedzią Legnica, wiem, że coś jednak jest w sloganowym powiedzeniu "derby rządzą się swoimi prawami". W sobotnim meczu z Motorem nie ma zdecydowanego faworyta, co sprawia, że kibice mogą się spodziewać większej dawki emocji - zaznaczył Ireneusz Mamrot.

Motor i Górnik to dwa najbardziej utytułowane kluby w historii piłkarstwa na Lubelszczyźnie. Tylko one, ale w różnych okresach, występowały w ekstraklasie - lublinianie przez dziewięć (w latach 1980-1992), górnicy przez osiem sezonów (2003-2022).

Na zapleczu ekstraklasy te dwie drużyny wspólnie rywalizowały w trzech edycjach, co oznacza, że w walce o ligowe punkty zmierzyły się ze sobą sześciokrotnie. Bilans bezpośrednich spotkań jest korzystniejszy dla zespołu z Łęcznej, który odniósł trzy zwycięstwa, przy jednym remisie i dwóch wygranych Motoru.

W sezonie 1988/89 dwukrotnie po 2:0 wygrywał Motor, który jako wicelider końcowej klasyfikacji, w barażach z Pogonią Szczecin wywalczył awans do ekstraklasy, natomiast Górnik, jako ówczesny beniaminek nie utrzymał się na jej zapleczu.

W edycji 2008/09 Górnik, który ostatecznie zajął 5. miejsce w 1. lidze, u siebie wygrał 2:1, by bezbramkowo zremisować w Lublinie. Motor zakończył na 15. pozycji.

Po sezonie 2009/10 lublinianie przez 13 lat tułali się w niższych klasach rozgrywkowych, a z pierwszą ligą pożegnali się zajmując ostatnie miejsce. W derbowych meczach z Górnikiem (11. pozycja) dwukrotnie przegrali - 0:3 i 0:2.

Z piłkarzy obecnie grających w obydwu drużynach tylko kapitan Motoru Rafał Król występował już w spotkaniach derbowych w tych dwu ostatnich sezonach.

Derby Lubelszczyzny nie bez racji określane są jako piłkarskie święto także z tego powodu, że kibice tych zespołów są zaprzyjaźnieni i często wzajemnie się wspierają. Należy się więc spodziewać wspaniałej atmosfery, a to, iż do czwartkowego wieczora sprzedano ponad 12 tys. biletów pozwala mieć nadzieję, że na trybunach Areny Lublin zasiądzie niemal komplet publiczności.

Relacja i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17.30.

fdz, PAP