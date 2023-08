Przed nami bardzo ciekawie zapowiadający się mecz podczas mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Polska zmierzy się z Serbią. Czy Biało-Czerwone będą w stanie zapewnić sobie awans do kolejnego etapu turnieju? Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl.

Polki mają za sobą już dwa spotkania w fazie grupowej czempionatu. W pierwszym meczu bez problemu pokonały argentyńskie siatkarki, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Gorzej poszło im w starciu z Chinkami. Zawodniczki z Azji nie dały Biało-Czerwony żadnych szans i wygrały mecz 3:0.

Zawodniczki z Serbii również mają na swoim koncie trzy punkty. Pokonały Chinki 3:0, ale w swoim drugim starciu musiały uznać wyższość Argentynek, z którymi przegrały 1:3.

Warto zaznaczyć, że sytuacja w grupie C, w której rywalizują Polki, jest bardzo ciekawa. Każda z drużyn ma na swoim koncie po trzy punkty, przez co nie da się jeszcze stwierdzić, która reprezentacja zapewni sobie awans do kolejnego etapu turnieju.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:55.

AA, Polsat Sport