Francja pokonana! Pierwsze zwycięstwo polskich siatkarzy w Memoriale Wagnera

Spotkanie lepiej rozpoczęli Polacy, a Wilfredo Leon błyszczał zarówno w ataku, jak i w polu serwisowym (6:2). Francuzi cały czas gonili wynik, ale polscy siatkarze odskakiwali im na kilka oczek (14:10 – po kolejnym asie Leona, 19:14). Gospodarze mieli piłkę setową przy stanie 24:21, rywale zdołali jednak doprowadzić do gry na przewagi. Bohaterem tego fragmentu seta był Yacine Louati, który najpierw zaserwował asa, a po chwili skutecznie zaatakował. Końcówkę wygrali Trójkolorowi, a seta zamknął punktową zagrywką Kevin Tillie (27:29).

Podrażnieni Polacy efektownie zaczęli kolejną partię i błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę przy zagrywkach Mateusza Poręby (6:1). Francuzi zaprezentowali się zdecydowanie słabiej, niż w poprzednim secie i właściwie nie przeszkadzali gospodarzom w powiększaniu przewagi (12:7, 19:11). W ostatniej akcji tej części meczu błąd popełnili francuscy siatkarze (25:16).

Biało-czerwoni kontynuowali dobrą grę od początku trzeciej odsłony. Długo mieli wyraźną przewagę (9:4, 15:9). Przeciwnicy zerwali się do walki. Zmniejszyli straty do trzech oczek (18:15), a gdy Quentin Jouffroy popisał się asem, różnica stopniała do dwóch punktów (22:20). Kluczowe akcje wygrali jednak polscy siatkarze, a w ostatniej akcji seta Louati pomylił się w ataku (25:21).

W czwartej partii, po wyrównanym początku (8:8), inicjatywę przejęli Polacy (13:10, 18:13). Siatkarze reprezentacji Francji jeszcze próbowali odrobić straty, wygrali trzy akcje z rzędu (19:17), ale końcówka znów potoczyła się po myśli gospodarzy. Leon wywalczył piłkę meczową efektownym atakiem (24:19), a przestrzelona zagrywka rywali dała Polakom brakujący punkt (25:20).

Skrót meczu Polska - Francja:



Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (18), Kamil Semeniuk (10) – Polska; Jean Patry (18), Yacine Louati (18) – Francja.

Dla reprezentacji Polski, która przegrała ze Słowenią 0:3, było to pierwsze zwycięstwo w turnieju. Francuzi w piątek ulegli 0:3 z Włochami i mają na koncie dwie porażki. W tabeli prowadzi Słowenia, która w sobotę odniosła drugie zwycięstwo, pokonując 3:2 Italię.

Polska – Francja 3:1 (27:29, 25:16, 25:21, 25:20)

Polska: Kamil Semeniuk, Mateusz Poręba, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Marcin Janusz, Norbert Huber – Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Karol Kłos. Trener: Nikola Grbić.

Francja: Antoine Brizard, Kevin Tillie, Barthélémy Chinenyeze, Jean Patry, Yacine Louati, Nicolas Le Goff – Jenia Grebennikov (libero) oraz Benjamin Toniutti, Timothee Carle, Quentin Jouffroy. Trener: Andrea Giani.

Memoriał Wagnera 2023 – wyniki, terminarz, daty, godziny i transmisje meczów:

2023-08-18: Polska – Słowenia 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

2023-08-18: Włochy – Francja 3:0 (29:27, 25:21, 25:20)

2023-08-19: Słowenia – Włochy 3:2 (20:25, 25:19, 25:23, 21:25, 25:23)

2023-08-19: Polska – Francja 3:1 (27:29, 25:16, 25:21, 25:20)

2023-08-20: Francja – Słowenia (niedziela, godzina 14.00; transmisja – Polsat Sport)

2023-08-20: Polska – Włochy (niedziela, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport