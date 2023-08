Warto przypomnieć, że ekipa Frosinone w sezonie 2023/2024 wraca na najwyższy szczebel rozgrywkowy na Półwyspie Apenińskim. Eusebio Di Francesco i jego podopieczni w poprzedniej kampanii byli w stanie zająć pierwsze miejsce w Serie B, wyprzedzając o siedem punktów Genoę.

Napoli to natomiast mistrzowie Włoch. Zespół spod Wezuwiusza w sezonie 2022/2023 sięgnął po "Scudetto". Drużyna, w której składzie znajdowało się dwóch reprezentantów Polski - Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński, wygrała ligę, pokonując w międzyczasie takie zespoły jak Lazio, AC Milan i Inter Mediolan.

Należy zaznaczyć, że sytuacja Zielińskiego nie jest jeszcze jasna. W mediach pojawiały się bowiem doniesienia dotyczące możliwego transferu Polaka do Arabii Saudyjskiej. Mimo to do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne oświadczenia w sprawie pomocnika.



Relacja i wynik na żywo meczu Frosinone - Napoli na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

AA, Polsat Sport