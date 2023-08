25:23 w tie-breaku! Zacięte starcie Słowenii z Włochami w Memoriale Wagnera

Słowenia wygrała z Włochami 3:2 w rozegranym w Krakowie pierwszym meczu drugiej kolejki XX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Obie ekipy zagrały w tym spotkaniu w eksperymentalnych składach. Było to nieco chaotyczne starcie, siatkarze popełniali sporo błędów. Zakończyło się ono jednak niezwykle zaciętym i emocjonującym tie-breakiem (25:23). W drugim sobotnim spotkaniu Polska zagra z Francją.

W premierowej partii przewagę od początku mieli siatkarze z Italii. W środkowej części seta wyraźnie odjechali przeciwnikom – gdy asem popisał się Fabrizio Gironi, było 9:15. Później Słoweńcy przegrywali 12:18, ale w końcówce zmniejszyli różnicę do trzech oczek 20:23. Włosi nie dali już sobie odebrać wygranej, którą przypieczętował skutecznym atakiem Gironi (20:25).

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli siatkarze ze Słowenii (10:6). Tym razem to Włosi musieli gonić wynik i dopięli swego. Po skutecznym ataku Alessandro Bovolenty było 15:15. Później jednak występująca w eksperymentalnym zestawieniu drużnyna Italii zaczęła popełniać proste błędy, w jej grę wkradł się chaos, co wykorzystali przeciwnicy. Słoweńcy wygrali serię akcji (19:15) i w końcówce kontrolowali sytuację. Nik Mujanović kończąc kontrę, ustalił wynik na 25:19.

Taki wynik uskrzydlił ekipę Słowenii, która udanie rozpoczęła trzeciego seta (4:1) i później długo utrzymywała przewagę. Gdy Ziga Stern zaserwował asa, prowadzili 19:15. Trener Ferdinando De Giorgi próbował ratować sytuację i na placu pojawił się Simone Giannelli. Włosi w końcówce odrobili straty i losy seta rozstrzygnęły dwie akcje od stanu 23:23. Najpierw Ziga Stern uderzył po prostej, a po chwili Mujanović zaatakował po bloku rywali (25:23).

Czwarta odsłona to mocne otwarcie siatkarzy Italii (1:6), ale Słowenia błyskawicznie złapała kontakt (7:8). Włosi odbudowali przewagę (12:16), przeciwnicy jednak nie rezygnowali i odrobili straty po ataku Mujanovicia (18:18). Końcówka seta przebiegała jednak po myśli ekipy z Italii. Słoweńcy nie byli już tak skuteczni w ofensywie, a w kluczowych akcjach psuli zagrywki. Mattia Bottolo zamknął tę część meczu skutecznym atakiem (21:25).

Początek tie-breaka przyniósł sporo błędów. Słoweńcy mylili się w ataku, Włosi – w polu serwisowym. Przy zmianie stron Słowenia miała minimalną zaliczkę po mocnym uderzeniu Mujanovicia (8:7). Dwie kolejne akcje wygrali jednak Włosi (8:9). W końcówce było 11:13 i tym razem to siatkarze Słowenii odrobili straty. Mujanović atakiem blok-aut wywalczył piłkę meczową (14:13), ale po chwili Tommaso Rinaldi doprowadził do gry na przewagi. Długa i zacięta walka w końcówce tie-breaka wynagrodziła kibicom siatkówki nieco chaotyczną grę w poprzednich partiach. Emocji było sporo – po pięciu piłkach meczowych dla Słowenii, dwie kolejne miała Italia, a później znów Słowenia... Obie ekipy rozegrały w tie-breaku pełnego seta, bo zamknęło go na wyniku 25:23 skuteczne przebicie Mujanovicia.



Dla reprezentacji Słowenii to drugie zwycięstwo w tegorocznym Memoriale Wagnera. W piątek pewnie wygrali z Polską 3:0. Włosi mają na koncie jedną wygraną – 3:0 z Francją.

Memoriał Wagnera 2023 – wyniki, terminarz, daty, godziny i transmisje meczów:

2023-08-18: Polska – Słowenia 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

2023-08-18: Włochy – Francja 3:0 (29:27, 25:21, 25:20)

2023-08-19: Słowenia – Włochy 3:2 (20:25, 25:19, 25:23, 21:25, 25:23)

2023-08-19: Polska – Francja (sobota, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport)

2023-08-20: Francja – Słowenia (niedziela, godzina 14.00; transmisja – Polsat Sport)

2023-08-20: Polska – Włochy (niedziela, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport).

