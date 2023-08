Hiszpan przystąpi do finału po ograniu Huberta Hurkacza, z którym znowu rozegrał trzy sety. Choć przegrał pierwszą partię, to potrafił wrócić do swojej dobrej gry, by na koniec cieszyć się ze zwycięstwa. Co ciekawe, wszystkie jego cztery mecze w Cincinnati kończyły się w trzech setach.

Z kolei Djoković spędził znacznie mniej czasu na korcie. Nie dość, że wygrał trzy spotkania w dwóch setach, to otwierający mecz z Alejandro Davidovichem Fokiną zakończyło się po pierwszej partii z uwagi na krecz Hiszpana.

Starcie Alcaraz - Djoković będzie rewanżem za finał Wimbledonu, w którym Hiszpan po prawie pięciu godzinach pokonał Serba.

jb, Polsat Sport