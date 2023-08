W pierwszym spotkaniu obydwu drużyn w Gliwicach, w grupie B prekwalilfikacji, podopieczni trenera Igora Milicica z którym PZKosz. przedłużył właśnie umowę do 2026 roku, pokonali zespół Bośni i Hercegowiny 85:76.

Fazę grupową zakończyli z kompletem zwycięstw (także z Węgrami 83:81 i Portugalią 78:65), a Bośniacy byli drudzy (bilans 2-1). W półfinale Polska wygrała z Estonią 93:83, a ich niedzielny rywal z najlepszym w grupie, walczącej w Tallinnie, Izraelem 86:77.

Bośniacy to najbardziej ofensywna ekipa turnieju prekwalifikacyjnego - zdobywali dotychczas średnio 87,3 pkt w spotkaniu, podczas gdy Polacy 84,8 pkt. Zawodnicy z Bałkanów mają 63,4 proc. skuteczności za dwa punkty, zaś za trzy jedynie 25,5, podczas gdy biało-czerwoni, odpowiednio, 50,8 i 40,6.

Liderami niedzielnego przeciwnika są koszykarze NBA: środkowy Portland Trail Blazers Jusup Nurkic - średnio w turnieju 16,5 pkt i 9,5 zbiórek, Luka Garza (Minnesota Timberwolves) - 13,5 pkt i 7,5 zb. oraz skrzydłowy Dżanan Musa, mistrz Euroligi w barwach Realu Madryt - 20 pkt i 5,8 asyst.

Będzie to trzeci pojedynek w historii tych drużyn. Do pierwszej konfrontacji doszło prawie osiem lat temu we Francji na inaugurację rywalizacji w grupie A Eurobasketu. Wówczas zespół trenera Mike'a Taylora zwyciężył 68:64. Polacy w Montpellier zajęli trzecie miejsce w tabeli grupy z bilansem 3-2, a BiH - prowadzona przez Czarnogórca Dusko Ivanovica - ostatnie, szóste (1-4).

Bośnia i Hercegowina rywalizuje na europejskich parkietach od 1993 roku - wówczas zajęła 8. miejsce w mistrzostwach kontynentu. Uczestnikiem Eurobasketu była dziewięć razy. W ostatnim - w 2022 roku - wystąpiła w najsilniejszej gr. B w Kolonii (m.in. ze Słowenią, Niemcami i Litwą), w której zajęła piątą lokatę z bilansem 2-3 (taki sam miała czwarta Litwa, ale BiH przegrała bezpośredni mecz z tym przeciwnikiem). Drużyna z Bałkanów nie awansowała do play off i została sklasyfikowana na 18. pozycji. Nurkic był najlepiej blokującym turnieju (średnia 2,0), a Musa siódmym strzelcem (21,4 pkt).

Polacy po raz ostatni walczyli w kwalifikacjach olimpijskich do Tokio 2021 w Kownie (bez powodzenia), zaś w igrzyskach po raz ostatni wystąpili w 1980 r. w Moskwie, gdzie zajęli siódmą lokatę.

