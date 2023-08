Kibice Arki dopiero w ostatniej serii gier mogli delikatnie odetchnąć z ulgą. Gdyńska ekipa wygrała bowiem swój pierwszy mecz w bieżącej kampanii, pokonując na wyjeździe 3:2 Stal Rzeszów. Wcześniej zawodnicy z województwa pomorskiego zanotowali serię trzech kolejnych ligowych spotkań bez zwycięstwa. Czy w niedzielę uda im się pójść za ciosem?

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie oglądać mecze Rakowa Częstochowa w eliminacjach LM?



Mecze z liderem zawsze bywają jednak trudne, a do Trójmiasta przyjedzie pierwszy w tabeli GKS Tychy. Tyszanie to absolutna rewelacja rozgrywek. W czterech spotkaniach czterokrotnie okazywali się lepsi od przeciwników, odprawiając z kwitkiem kolejno Polonię Warszawa, Stal Rzeszów, Odrę Opole i Wisłę Kraków. Podopieczni Dariusza Banasika z pewnością mają w planach dopisać do tej listy Arkę.



W minionym sezonie w Gdyni Arka rozgromiła GKS aż 5:0.



Relacja i wynik na żywo meczu Arka Gdynia – GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12.40.