Polki mistrzyniami Europy do lat 20

Berger/Hohenauer L. - Ciężkowska/Łunio 0:2 (24:26, 15:21)

Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio świetnie otworzyły półfinałowe spotkanie z Austriaczkami Lią Berger i Lilli Hohenauer, obejmując prowadzenie 5-0. Rywalki poprosiły jednak o czas i momentalnie odrobiły straty, wygrywając pięć kolejnych akcji. Po momencie wyrównanej gry, bardzo dobrze spisujące się w ataku Polki odbudowały swoją przewagę wychodząc na 13-9, a następnie 16-12. To jednak nie zniechęciło Austriaczek, które zaczęły bardzo dobrze bronić i za sprawą skutecznych kontr wróciły do gry, remisując przy stanie 18-18. Końcówka seta była niezwykle nerwowa i zacięta, jednak o krok z przodu cały czas były Polki. Choć rywalki wybroniły kolejne piłki setowe, to ostatecznie Urszula Łunio i Małgorzata Ciężkowska zdołały zamknąć ten set wynikiem 26:24. Początek drugiej partii był wyrównany, ale od stanu 9-9 to Biało-Czerwone przejęły inicjatywę. Małgorzata Ciężkowska była nie do zatrzymania w ataku, odnotowując 90% (!) skuteczność w ataku w tej partii i to właśnie jej zagranie przypieczętowało awans Polek do wielkiego finału. W całym spotkaniu Urszula Łunio zdobyła 17 punktów (wszystkie z ataku - 59% skuteczności), a Małgorzata Ciężkowska 19 (3 bloki, 16 ataków - 73% skuteczności). O złoto Polki zagrają ze swoimi grupowymi rywalkami - szwajcarską parą Bossart/Kernen.

Hammarberg/Berger T. - Lejawa/Beta 2:1 (23:25, 21:10, 15:7)

Filip Lejawa i Szymon Beta w swoim półfinale mierzyli się z Austriakami - Timo Hammarbergiem i Timem Bergerem. Polacy dobrze weszli mecz wychodząc na prowadzenie 5-1 i 8-4. Znakomicie w ataku prezentował się Szymon Beta, którego rywale obrali sobie za cel przy zagrywce. Choć nasi zawodnicy utrzymywali się na prowadzeniu jeszcze przy stanie 15-13, Austriacy dobrymi kontrami zdołali doprowadzić do remisu 18-18. Po skutecznym ataku Lejawy, nasza para miała swoją pierwszą szansę zamknąć ten set, jednak rywale zdołali wybronić tę i kolejne piłki setowe. Ostatecznie partię na swoją korzyść rozstrzygnęli Polacy, ale dopiero przy wyniku 25-23. Pierwsza odsłona wiele kosztowała naszych zawodników, przez co Austriacy świetnie rozpoczęli drugi set, wychodząc na prowadzenie 8-0 przy zagrywce Bergera. I tak naprawdę cały set przebiegał pod dyktando rywali, którzy świetnie bronili ataki Polaków (jedynie 13% skuteczności po stronie naszych zawodników) i wygrywając 21-10 doprowadzili do tie-breaka. Niestety i decydująca partia meczu została zdominowana przez Austriaków, którzy zamknęli ją wynikiem 15-7 i to oni zagrają o złoto. Filip Lejawa i Szymon Beta w meczu o brąz podejmą duet Fokerots/Bulgacs O.

Mecz o 1. miejsce: Ciężkowska/Łunio - Bossart/Kernen 2:1 (21:17, 13:21, 15:11)

W boju o mistrzowski tytuł Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio mierzyły się ze swoimi grupowymi rywalkami Muriel Bossart i Leoną Kernen. Polki rozpoczęły mecz od prowadzenia 5:2 przy zagrywce Uli Łunio, jednak rywalki stopniowo zredukowały dystans, remisując 16:16. To zmotywowało nasze zawodniczki do jeszcze lepszej gry i blokiem Ciężkowskiej zamknęły tego seta 21:17. Szwajcarki nie składały jednak broni perfekcyjnie otwierając drugiego seta 9:3. Helwetki w tej partii nie popełniły żadnego błędu własnego i to było kluczowe dla wygrania przez nie tej partii aż 21:13. To był zimny prysznic dla Polek, które tie-breaka rozpoczęły od prowadzenia 3:0 i choć rywalki na chwilę zbliżyły się do naszych zawodniczek (5:4) to świetna postawa w bloku Ciężkowskiej i skuteczna gra Polek w ataku dała im upragnione zwycięstwo i mistrzowski tytuł. Urszula Łunio zdobyła w tym spotkaniu 24 punkty, a Małgorzata Ciężkowska 16 - w tym aż 5 blokiem!

Brązowe medale wśród wywalczyły Czeszki Anna i Katarina Pavelkove.

Mecz o 3. miejsce: Fokerots/Bulgacs O. - Lejawa/Beta 2:1 (19:21, 21:14, 15:9)

Tuż po zwycięstwie naszych siatkarek na boisko wyszli Filip Lejawa i Szymon Beta, którzy o brąz walczyli z reprezentantami gospodarzy Oliversem Bulgacsem i Kristiansem Fokerotsem. Polacy dobrze rozpoczęli mecz prowadząc 10:5. W polu zagrywki świetnie spisywał się Filip Lejawa (3 asy) i choć rywale dogonili naszych zawodników (18:17), to w decydującym momencie Polacy wykazali się zimną krwią rozstrzygając set na swoją korzyść 21:19. Niestety drugi set wyglądał zgoła odmiennie. Niesieni dopingiem reprezentanci gospodarzy wrzucili na wyższy bieg, będąc praktycznie nie do zatrzymania w ataku (71% skuteczności), co dało im wysokie prowadzenie od początku tej partii (14:7) i pozwoliło zamknąć ją 21:14. Tie-break również nie układał się po myśli Polaków. Łotysze wyszli na prowadzenie 5:1 i w pełni kontrolowali sytuację na boisku, wygrywając 15:9 i zdobywając brązowe medale. Szymon Beta zdobył w tym spotkaniu 23 punkty, a Filip Lejawa 13.

Harmonogram i wyniki polskich par:

17 sierpnia (czwartek)

Ciężkowska/Łunio - Runce/Martini Adamsone 2:0 (21:12, 21:16)

Lejawa/Beta - Taht/Poldma 2:0 (21:14, 24:22)

Ciężkowska/Łunio - Dancova/Matyshenkova K. (21:10, 21:12)

18 sierpnia (piątek)

Lejawa/Beta - Usatov/Didorciuc 2:0 (21:19, 21:16)

Ciężkowska/Łunio - Bossart/Kernen 2:0 (21:18, 21:15)

Frobel/Wust - Lejawa/Beta 0:2 (16:21, 30:32) 19 sierpnia (sobota)

1/8 finału Ciężkowska/Łunio - Tennoy/Mol 2:0 (21:16, 21:17)

Lejawa/Beta - Hansen/Bisgaard 2:0 (21:16, 21:19)

Ćwierćfinały

Ciężkowska/Łunio - Izuzquiza/Serrano 2:1 (21:10, 25:27, 15:10)

Holting Nilsson/Ask - Lejawa/Beta (19:21, 25:23, 10:15)

20 sierpnia (niedziela)

Berger/Hohenauer - Ciężkowska/Łunio 0:2 (24:26, 15:21)

Hammarberg/Berger T. - Lejawa/Beta 2:1 (23:25, 21:10, 15:7)

Mecz o 1. miejsce (K) Ciężkowska/Łunio - Bossart/Kernen 2:1 (21:17, 13:21, 15:11) Mecz o 3. miejsce (M) Fokerots/Bulgacs O. - Lejawa/Beta 2:1 (19:21, 21:14, 15:9)

